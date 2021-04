Claudio Rossoni e Nicola, marito e figlio Ottavia Piccolo/ Insieme dal 1974

Ottavia Piccolo e il giornalista Claudio Rossoni si sono sposati nel 1974. L’anno dopo, 1975, sono diventati genitori del loro unico figlio, Nicola. L’attrice e il giornalista di “Quattroruote” si sono conosciuti al Piccolo Teatro di Milano: “Eravamo al Piccolo, entrambi da spettatori. Stavamo guardando Barbablù, quello che nella fiaba ammazzava le mogli, insomma. Lo spettacolo invece era molto bello. Siamo stati presentati da amici”, ha raccontato la Piccolo a Il Giorno. È stato Rossoni a prendere l’iniziativa con Ottavia: “Poi ho iniziato a vederlo nei posti più strani. Ero in tournèe e lo incrociavo, ‘Ciao, passavo di qui’. E io mi chiedevo: ‘Che strano, come fa a essere in zona?’ Ero un po’ tarda in materia, confesso. Alla fine ci siamo sposati proprio a Milano, a Palazzo Marino”. Marito e moglie da qualche anno vivono a Venezia, nella casa al Lido che hanno comprato più di 20 anni fa.

Claudio e Nicola Rossoni: la famiglia di Ottavia Piccolo

Ottavia Piccolo e Claudio Rossoni stanno insieme da quasi 50 anni. Il giornalista è stato una presenza importantissima nella vita dell’attrice: “Mio marito è la persona che più mi ha fatto crescere. Quando s’ è posto il problema di dare stabilità a nostro figlio che iniziava la scuola e uno di noi si doveva fermare mi ha detto: “Il mio lavoro di giornalista può diventare stanziale. Vai tu”. Non era scontato. Ha avuto coraggio, da uomo”, ha raccontato a Famiglia Cristiana. Nicola Rossoni, figlio dell’attrice e del giornalista Claudio, è nato nel 1975 e ha studiato oboe e pianoforte al Conservatorio di Milano. Ottavia Piccolo ha raccontato che la sua vita privata è fortemente legata allo spettacolo teatrale “Re Lear” di Shakespeare: “Ha attraversato la mia vita per tanto tempo e durante le repliche di questo spettacolo mi sono successe molte cose belle, mi sono sposata, ho avuto un figlio e quindi è legato anche a certi ricordi”, ha confessato a Spettacolo Musica sport.

