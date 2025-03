Chi è Claudio Santamaria, l’attore sposato con Francesca Barra

Tra gli artisti italiani più amati non possiamo citare il bravissimo Claudio Santamaria, uno degli attori più stimati e reduce dal successo nelle sale cinematografiche con il film di Paolo Genovese, Follemente. Sposato con Francesca Barra, l’artista ha raccontato in diverse occasioni il suo pensiero sull’amore, entrando nei dettagli e svelando come sia vista questa cosa nella sua mente. Per Claudio Santamaria sono fondamentali i piccoli gesti, necessari per tenere in piedi una relazione:

“L’amore si nutre anche con i gesti quotidiani, gesti anche piccoli. Attenzioni che a volte possono essere grandi, a volte piccole, è quel sentire che porta a metterti un po’ da parte per pensare anche all’altro” le parole di Claudio Santamaria che dunque è del parere che anche le piccolezze possano giocare un ruolo chiave in una coppia.

Claudio Santamaria e il rapporto con la vecchiaia

Cinquant’anni portati benissimo, un curriculum di tutto rispetto e una carriera che da anni lo ha incoronato come uno dei più grandi talenti italiani. Claudio Santamaria, nel corso di una vecchia intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair, ha raccontato anche il suo rapporto con la vecchiaia, con qualche capello bianco spuntato che però non gli impedisce di guardare avanti ancora con grande positività: “Quando ero ragazzino temevo che a 50 anni sarei stato un rottame, e invece. Solo qualche capello bianco e gli occhiali da lettura. Ma se c’è abbastanza luce non devo nemmeno usarli!” ha scherzato l’attore romano rievocando anche alcuni suoi pensieri dal passato su quello che sarebbe potuto essere un domani.

E invece Claudio Santamaria resta in grande forma e più operativo che mai tra cinema e teatro, intanto oggi coglierà l’occasione per raccontarsi al programma di Peter Gomez, La confessione.