Claudio Santamaria/ “Con Atena io e Francesca abbiamo coronato il nostro amore”

Era dai tempi di “E’ arrivata la felicità“, trasmessa quattro anni fa su Raiuno, che Claudio Santamaria non era protagonista di una fiction. Ora, però, l’attore ha deciso di accettare la sfida nel momento in cui gli è stato proposto di girare “L’Ora – Inchiostro contro Piombo“, serie in cinque puntate in onda su Canale 5.

Si punta a raccontare l’epopea del quotidiano siciliano “L’Ora”, che negli anni ’50 ha contribuito a rompere l’omertà che si respirava in quel periodo arrivando a pubblicare le prime inchieste giornalistiche sulla mafia. Il personaggio dell’attore si chiama Antonio Nicastro (è inventato), ma ricalca in pieno la vicenda personale di Vittorio Nisticò, che era alla guida della testata dal 1954 al 1975. La redazione era poi andata distrutta a causa di una bomba, ma non aveva avuto alcun timore nell’uscire in prima pagina con un titolo che faceva scalpore. “La mafia ci minaccia, l’inchiesta continua“.

Claudio Santamaria: al top anche nella vita privata

Santamaria è davvero orgoglioso del personaggio che gli è stato affidato e si augura che i telespettatori possano apprezzarlo: “Questa è una storia vera, avvincente – ha detto al settimanale ‘DiPiù Tv’ -. Io interpreto il primo uomo che ha avuto il coraggio di parlare di mafia”.

L’attore si trova a vivere un momento speciale anche nella sua vita privata, grazie all’arrivo di Atena, la bambina nata dalla relazione con Francesca Barra, nata lo scorso 2 febbraio, che arriva a coronare una grande storia d’amore. “E’ il periodo più bello della mia vita – ha raccontato -. Francesca e io viviamo questi giorni con grande complicità, aiutandoci reciprocamente. La famiglia allargata non è un problema, è la moltiplicazione dell’amore“. Lui, infatti, ha una figlia di quindici anni, nata dalla relazione con la designer di gioielli Delfina Delettrez Fendi, mentre lei ha avuto tre figli dall’ex marito.I due erano già amici di infanzia, si sono rivisti dopo tanti anni e hanno capito di voler fare subito sul serio. E i fatti stanno dando loro ragione.

