Claudio Santamaria/ “Il figlio con Francesca Barra? Desiderato subito! L’aborto…”

È Claudio Santamaria il protagonista della nuova puntata de I Soliti Ignoti, il programma del pre-serale di Rai 1 condotto da Amadeus. Il celebre attore si mette in gioco così come è solito fare sempre nella sua vita. Proprio questo per lui è d’altronde un periodo molto felice. Se dal punto di vista lavorativo è da oggi al cinema con un nuovo e attesissimo film, Freaks Out di Gabriele Mainetti, nella vita privata si gode la storia d’amore con Francesca Barra che sta per essere coronata dall’arrivo di un figlio.

Si tratta del primo per la coppia, che ha purtroppo vissuto qualche anno fa un brutto momento ricordato proprio da Claudio in una recente intervista a Vanity Fair. “Avrei voluto un figlio con Francesca da subito. Abbiamo avuto una grande sfortuna (si riferisce all’aborto del 2019, ndr) e ora una grande fortuna”, si legge.

Claudio Santamaria e Francesca Barra presto genitori: “Il coronamento di un progetto di vita”

Claudio Santamaria ha avuto la sua prima figlia a 33 anni, oggi ne ha 47 e pensando al bebè in arrivo dichiara: “A volte penso: quando avrà vent’anni, io ne avrò 67. Ma è solo un pensiero, comunque oggi faccio 60-70 vasche in piscina, le forze le ho.” La gioia per l’arrivo del bebè è enorme e l’attore lo sottolinea: “Più seriamente, per me e Francesca è il coronamento di un progetto di vita. Abbiamo deciso subito di vivere insieme, di sposarci e di mettere su famiglia. Per me oggi avere un figlio o una figlia con le sue sembianze è una cosa meravigliosa”, ha concluso Santamaria sul tema.

