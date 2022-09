Claudio Santamaria/ L’amore per la moglie Francesca Barra “Pensarla diversamente è un grande valore”

Claudio Santamaria: “mi sarebbe piaciuto fare il cantante”

Claudio Santamaria è tra gli ospiti della nuova puntata di “Via dei Matti n.0“, il programma televisivo italiano, condotto dall’attrice e cantante Valentina Cenni e dal musicista Stefano Bollani su Rai3. Attore di successo di cinema e fiction, Santamaria non ha mai nascosto di avere una grandissima passione per la musica e gli strumenti. Proprio dalle pagine di Vanity Fair ha confessato il suo sogno nel cassetto: “al di là dell’architetto mi sarebbe piaciuto fare il cantante, ma ero timido, mi usciva una vocetta sottile sottile. Le cose sono cambiate quando ho interpretato Rino Gaetano: lì mi sono finalmente sbloccato sul cantare in pubblico. È un sogno che, in parte, si è realizzato, visto che ho avuto la possibilità di interagire con diversi musicisti come Manuel Agnelli, un artista che stimo molto, facendo più avanti anche una tournée con omaggi ai grandi della musica in chiave jazz. La musica, insomma, mi continua a chiamare: mi spiace solo per Francesca perché, da due anni, ho iniziato a suonare la tromba tutti i giorni”.

Una cosa è certa: Santamaria nonostante i premi e riconoscimenti vinti come attore non ha alcuna intenzione di fermarsi né tantomeno di smettere di studiare ed imparare. “Un uomo che non vuole più imparare, è un uomo morto” è una frase che ha fatto sua e ancora oggi è il suo monito per il futuro.

Claudio Santamaria e Francesca Barra: “Pensarla diversamente è un grande valore”

Claudio Santamaria parlando proprio della frase “Un uomo che non vuole più imparare, è un uomo morto” ha detto: “è una frase che ancora oggi mi brucia dentro, la sintesi di quello che sento da quando ero un ragazzino: imparare quante più cose possibili perché solo così avrei potuto affrontare un mestiere che ti mette di fronte a tanti mondi e a tante vite diverse come quello dell’attore”. L’attore è felicemente sposato con Francesca Barra, giornalista e scrittrice, con cui oltre ad aver costruito una bellissima famiglia ha scritto anche un libro dal titolo “La giostra delle anime”.

Parlando proprio del rapporto con la moglie ha confessato: “io e Francesca abbiamo un territorio comune molto forte, anche se è normale che due persone che lavorano insieme arrivino anche a scontrarsi. La cosa, però, non ha mai inficiato sulla relazione. Anzi, l’ha resa più forte. Su alcune cose la pensiamo in maniera diversa, mentre su altre altre siamo in totale accordo. Pensarla diversamente, per me, è un grande valore. Spesso l’opinione diversa oggi diventa inimicizia, mentre nella serie L’Ora scopriamo proprio quanto fosse importante il confronto per poter arrivare al vero obiettivo: la ricerca della verità”.

