Claudio Serafini scomparso: è su sito incontri?/ Amico usa foto per contattare donne

Incredibili novità in merito alla scomparsa di Claudio Serafini, l’uomo del quale non si hanno più notizia da circa 5 mesi. Claudio è scomparso da Biella senza fornire ai suoi familiari alcuna notizia. Come emerso nel corso della puntata di Chi l’ha visto, però, una donna avrebbe riferito di averlo “incontrato” su un sito di incontri. Il risvolto dell’intera vicenda è inquietante ed accende l’attenzione su un altro aspetto su cui la trasmissione di Rai3 spesso indaga. “Ho visto la foto di questo signore, ma subito non l’ho riconosciuto ma mi son fermata chiedendomi dove avessi visto questo signore”, ha spiegato la donna ai microfoni del programma di Rai3. Quindi ha ricordato di averlo visto proprio due settimane fa in tv, in seguito agli appelli lanciati a Chi l’ha visto dalla mamma 90enne, disperata per l’assenza immotivata del figlio. La telespettatrice, commossa dalle parole dell’anziana madre, cerca quindi di capire se l’uomo della foto sia proprio Claudio. “Gli ho messo un cuoricino e l’ho lasciato in standby. Il giorno dopo lui mi aveva scritto”.

CLAUDIO SERAFINI SCOMPARSO: FOTO SU UN SITO DI INCONTRI

Tra il presunto Claudio Serafini e la signora inizia così una fitta conversazione. L’uomo nel sito di incontri si chiama Luca ma la foto è proprio quella mostrata a Chi l’ha visto. La donna cerca quindi di saperne di più facendo delle domande precise, “però lui tergiversava sempre e cambiava binario, me ne accorgevo che lui era molto volgare e io non riuscivo ad essere come lui”, ha ammesso, come confermato anche dalle chat a sfondo sessuale. La donna è andata avanti per circa una settimana ma adesso vorrebbe solo scoprire chi realmente si nasconde dietro quella foto. Si tratta davvero di Claudio e perchè sparire per poi ricomparire solo su un sito di incontri? A questo punto, la telespettatrice fa un ultimo sforzo nel tentativo di dare una mano alla famiglia dello scomparso. Riesce infatti a farsi dare il suo numero di cellulare attraverso il quale la redazione di Chi l’ha visto risale al profilo Whatsapp con una foto diversa: si tratta sempre di Claudio? La figlia di Claudio, contattata dal programma, ha avuto modo di vedere la foto ma Claudia Serafini ha prontamente commentato: “Assolutamente non è papà. Proprio no, non ha il neo”. Ma quindi di chi si tratta? Secondo la figlia si tratta di qualcuno che avrebbe rubato la foto di Claudio da Facebook, dove la figlia aveva pubblicato lo scatto dopo la scomparsa. Si tratterebbe quindi di un furto di identità e per saperne di più la spettatrice organizza un incontro in un bar di Torino con l’uomo della chat che però non si presenterà mai. Tuttavia, la redazione del programma riesce a scoprire dove abita. Raggiunto in casa, l’uomo ammette di conoscere Claudio Serafini da tempo. “Lo conosco dal ’72-’73, eravamo amici, so che è scomparso, l’ho saputo tramite la figlia su Facebook. Non l’ho mai più visto”. E messo alle strette sull’uso della foto nega: “E’ strana questa cosa”. In realtà pare che dietro il furto della foto ci sia proprio lui, mentre sulla sparizione di Claudio è ancora mistero.

