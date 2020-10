Claudio Sona al Grande Fratello Vip 2020?/ Potrebbe essere lui il concorrente gay..

Claudio Sona al Grande Fratello Vip 2020? Dopo tanti rumors relativi al suo ingresso nella casa più spiata d’Italia di edizione in edizione, sembra proprio che sia arrivato il momento per il primo tronista gay, di fare questa esperienza. Il pupillo di Maria de Filippi ha sicuramente tanto da dare al programma per la sua storia personale, per la sua voglia di vincere le etichette e il bigottismo ma anche come possibile “sostegno” di Tommaso Zorzi come ha lasciato intendere Alfonso Signorini. Ma sarà tutto vero oppure no? Proprio ieri il paparazzo Alex Fiordelmondo ha rivelato che un concorrente gay è in arrivo nel programma e subito dopo sui social e sul web si è subito diffusa la voce che possa essere proprio Claudio Sona il ragazzo di cui si parla.

CLAUDIO SONA CONCORRENTE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Ma cos’è che fa pensare a Claudio Sona? Ci sono tre indizi che faranno ricadere tutto sul primo tronista gay del Grande Fratello Vip 2020 e, in particolare: si è detto che ha fatto già provini per il programma ma è stato scartato, ha fatto già dei programmi televisivi ed è andato in vacanza con Tommaso Zorzi, quindi si conoscono già. A quanto pare l’influencer e l’ex tronista sono stati insieme in Sicilia e questo lo rende come il concorrente designato per il suo ingresso nella casa per la felicità di Zorzi e non solo visto che Claudio Sona è sicuramente molto amato, basti pensare che ogni volta che si parla di lui il suo nome finisce in tendenza su Twitter. Cosa scopriremo di lui e cosa sapremo delle sue relazioni del passato?



© RIPRODUZIONE RISERVATA