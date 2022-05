Claudio Sona: “Andrei al GF Vip col mio fidanzato Nick Cornia”/ “Amo Pechino Express”

Ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Alessandra Vatta e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 2 maggio 2022, è intervenuto in qualità di ospite Claudio Sona, ex volto di “Uomini e Donne”. Il giovane ha rivelato di avvertire la mancanza della televisione, ma per rientrare vorrebbe fare “qualcosa di carino, quindi sto aspettando che arrivi qualche proposta. Farei volentieri un reality show, il mio preferito è Pechino Express…”.

Alfonso Signorini, intanto, sta già reclutando i partecipanti alla prossima edizione del Grande Fratello Vip e Claudio Sona, in tal senso, non si tirerebbe indietro: “Sono fidanzato con Nick Cornia da più di due anni e mi piacerebbe andare con lui nella Casa per fare vedere la normalità del nostro rapporto, ma mi piacerebbe anche andarci da solo per illustrare la normalità di una coppia gay che si ama e si cerca, anche se separata. Già adesso passiamo molto tempo assieme, quindi non mancano i litigi, le discussioni. Entrambi siamo gelosi, ma non siamo ossessionati l’uno dall’altro. Se c’è uno sguardo che non capiamo o una parola di troppo subentra il fattore della gelosia, ma normalmente abbiamo due caratteracci e litighiamo per alcune cose, fra cui il disordine. Nick non imparerà mai a buttare fuori il disordine dalla sua vita. Il rapporto con le nostre famiglie? È serenissimo. Vado molto d’accordo con suo padre e sua madre”.

CLAUDIO SONA: “GF VIP? NON SOPPORTEREI LA SPORCIZIA”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Claudio Sona ha rivelato che al Grande Fratello Vip non sopporterebbe la sporcizia, sarebbe una cosa che lo farebbe andare “fuori di testa. A me piace essere un leader, avere in mano la situazione, ma so anche essere sensibile e diplomatico. Ho passioni e modi di vedere la vita interessanti. Io penso di essere molto buono, di essere una persona comprensiva, ma il GF Vip sicuramente sarebbe un’esperienza che andrebbe a tirarmi fuori ciò che non si vede nella quotidianità di tutti i giorni. Mostrerei il mio vero carattere”.

Come coinquilino al Grande Fratello Vip Claudio Sona vorrebbe avere l’amico Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis, ma entrambi hanno già preso parte al reality show e non sarebbe probabilmente fattibile. Sona crede che al GF Vip andrebbe avanti fino alla fine, ma “non mi sono mai staccato da Nick Cornia più di una settimana, quindi non si può assolutamente dire. Possiamo sostenerci a vicenda anche senza vederci”.











