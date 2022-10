Claudio Sona e Nick Cornia/ “Grande Fratello Vip sembrava volerci nella Casa, ma…”

Claudio Sona e Nick Cornia sono intervenuti in qualità di ospiti in collegamento audiovisivo nel corso della puntata di oggi, lunedì 24 ottobre 2022, di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang. In primis, la coppia ha commentato i rumors secondo cui in passato gli autori del Grande Fratello Vip si sarebbero interessati a loro e li avrebbero voluti come concorrenti nell’edizione attuale: “Non so dire perché non si sia fatto più nulla, non ci hanno neppure chiamato per fare i casting – ha spiegato Sona –. Se dovessi entrare nella Casa, mi piacerebbe avere un pilastro fuori che mi dà sostegno rispetto alle dinamiche che si verrebbero a creare”.

Dunque Claudio Sona preferirebbe vivere il reality show senza Nick Cornia al suo fianco, per potersi esprimere liberamente e far emergere la sua vera natura? Forse, ma dall’altro lato ha anche affermato che “mi piacerebbe entrare nella Casa per fare vedere le dinamiche di coppia, visto che io e Nicholas stiamo assieme da tre anni tra alti e bassi e sarebbe bello mostrare a tutto tondo la realtà normale di due persone che stanno insieme”.

CLAUDIO SONA E NICK CORNIA: “PROGETTI TV? CI PIACEREBBE UN REALITY SHOW DINAMICO…”

Nel prosieguo della loro breve apparizione in radiovisione sulle frequenze di Rtl 102.5 News, Claudio Sona e Nick Cornia hanno aggiornato gli spettatori su ciò che concerne il futuro professionale: “Non abbiamo al momento progetti televisivi, se escludiamo dal ragionamento il fatto che stiamo lavorando con una emittente locale per un programma sulla ristorazione. Non siamo stati convocati da nessuna parte in televisione”.

Se dipendesse tutto da loro, tuttavia, Claudio Sona e Nick Cornia preferirebbero un reality “un po’ più dinamico e un po’ più avventuriero rispetto al Grande Fratello Vip, come ad esempio L’Isola dei Famosi o Pechino Express”.

