Claudio Sona “GF Vip col mio fidanzato Nick Cornia? Sarebbe bello”/ “Uomini e Donne…”

Claudio Sona, primo tronista gay della storia di “Uomini e Donne”, è intervenuto in compagnia del fidanzato Nick Cornia nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 settembre 2021, nel corso del contenitore radiofonico “Trends&Celebrities”, in onda su Rtl 102.5 News e condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri. L’ex volto del programma di Maria De Filippi ha festeggiato ieri il suo compleanno numero 34, con una festa organizzata in suo onore dal suo compagno, che per l’occasione gli ha regalato due bracciali, uno d’oro e uno d’argento, a ulteriore riprova – se mai ce ne fosse davvero stato bisogno – della solidità del loro sentimento.

“La nostra è una storia d’amore seria – ha asserito Claudio Sona –. Stiamo insieme da quasi due anni. Gelosia? Non siamo così ossessivi, magari ogni tanto ci lanciamo frecciatine su qualcosa che potrebbe generare preoccupazione”. È stato poi Nick a raccontare come ha conosciuto la sua dolce metà: “Non ho mai guardato Uomini e Donne. Ci siamo incontrati l’anno successivo alla sua uscita dal programma e non ci siamo minimamente calcolati. Poi, ci siamo scritti per caso su Instagram e da lì è nato tutto…”. Il primo a scrivere è stato proprio Nick, come ha confessato Claudio: “Lui è entrato a gamba tesa e ci sono cascato. Mi ha conquistato il fatto che non avesse assolutamente interesse nei confronti della mia popolarità”.

CLAUDIO SONA: “GF VIP O LA TALPA CON NICK CORNIA? SAREBBE BELLO!”

Successivamente, durante la puntata di “Trends&Celebrities” si è aperta un’ampia parentesi sul GF Vip, commentato proprio da Claudio Sona. Su Tommaso Eletti, primo eliminato dalla Casa, ha dichiarato: “Non concepisco i suoi comportamenti, ma mi stupisce di più la sua ex compagna Valentina, che accettava la gelosia che arrivava da un ragazzo. La popolarità? La volevano entrambi, a lei piacerà sicuramente fare parte di questo gioco”.

Soleil Sorge, invece, “non mi piace, la vedo come una grande giocatrice, una provocatrice. Lei sa che crea gossip, crea dinamica comportandosi così”. Perché non provare allora a entrare nella Casa del Grande Fratello in coppia con Nick e gareggiare come concorrente unico? “Sarebbe carino, è una bella idea questa. Io e lui abbiamo due personalità diverse e questo potrebbe attirare pareri diversi. Certo, sarebbe una prospettiva divertente”. In alternativa, c’è l’opzione La Talpa, che “mi piace molto”, mentre Uomini e Donne “ha mantenuto la sua formula standard. Trovare l’amore in televisione è possibile, ovviamente le percentuali di riuscita sono molto basse. Gemma Galgani purtroppo è sfortunata, perché ha tante persone che le si avvicinano soltanto per cercare notorietà”.

