Claudio Sona: “GF Vip non mi piace, troppa maleducazione”/ “Farei l’Isola dei Famosi”

Claudio Sona, ex volto di Uomini e Donne, è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione condotta su Rtl 102.5 News da Francesco Fredella e Simone Palmieri, nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 gennaio 2022. Insieme a lui c’era anche il fidanzato Nick Cornia, che ha recentemente subìto un intervento alle ginocchia ed è in fase di guarigione. Subito il dialogo si è aperto con una domanda da parte dello studio a Sona e relativa al suo possibile ritorno sul piccolo schermo. Tradotto: esiste la possibilità di vederlo in qualche format televisivo nei prossimi mesi?

Claudio Sona "GF Vip col mio fidanzato Nick Cornia? Sarebbe bello"/ "Uomini e Donne…"

Questa la risposta del giovane: “Ho voglia di tornare in televisione per fare qualcosa di interessante. Cosa farei? Farei l’inviato e/o un partecipante de ‘L’Isola dei Famosi’, mentre mi sentirei molto addosso un programma sul fitness presentato da me. In ogni caso, voglio dire che l’Isola sarebbe una bellissima sfida e mi metterei volentieri alla prova sotto questo punto di vista, perché essendo uno sportivo mangio tantissimo e vorrei capire dove mi porterebbe questa assenza di cibo”.

Claudio Sona: "Sogno Pechino Express o La Talpa"/ "GF Vip? Cerca gay macchiette..."

CLAUDIO SONA BOCCIA QUESTO GRANDE FRATELLO VIP: “NON CI ENTREREI MAI”

Nel prosieguo del loro intervento congiunto a “Trends&Celebrities”, Claudio Sona e Nick Cornia hanno anche affrontato il tema del loro rapporto di coppia. In particolare, a Nick è stato domandato come vivrebbe un’assenza prolungata del suo Claudio per colpa di un reality show e il ragazzo ha risposto così: “Un paio di mesi potrei sopportarli, di più sarebbe tosta. Siamo entrambi gelosi, ma non siamo esagerati”.

Ciò che è certo è che Claudio Sona non vuole entrare nella Casa del Grande Fratello Vip in questa edizione: “Questo GF non lo farei mai. Non mi piace, c’è troppa maleducazione, troppa presunzione”. Adesso, peraltro, tutta la sua attenzione è rivolta al percorso di recupero del suo Nick: “Dobbiamo aspettare che lui si riprenda, ma la riabilitazione ci siamo accorti che crea un sacco di interesse. La gente è curiosa, vuole sapere tutti i progressi, il tipo di medicazione, i tempi e così via”.

Claudio Sona, nuovo concorrente gay Grande Fratello Vip 2020?/ Resta l'enigma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA