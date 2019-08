CLAUDIO SONA NON ERA SINGLE A UOMINI E DONNE?/ Lui: “Tutto falso, ho già querelato”

Claudio Sona era già impegnato, ai tempi della sua partecipazione a Uomini e donne. È quanto si vocifera sin dalla sua scelta, ricaduta sul corteggiatore Mario Serpa, che sarebbe stato ingannato in quanto non era certo che Sona fosse single. La loro relazione si è poi conclusa senza che nessuno desse spiegazioni. Di recente, l’ex tronista è apparso in diverse foto in compagnia degli autori del programma, con cui si sta godendo alcuni giorni di relax. E molti ne hanno approfittato tornare sulla questione. Questa volta, Claudio ha risposto direttamente alle accuse: “Non amo discutere della mia vita privata sui social, oppure dare spiegazioni a chi non ne fa parte, tuttavia il ripetersi di illazioni infondate mi obbliga a precisare che i motivi per i quali il mio rapporto con Mario, lo scorso anno, è terminato, appartengono solo a noi due, al nostro privato, e non coinvolgono la redazione di Uomini e donne“.

La difesa di Claudio Sona

Su Instagram, Claudio Sona ha chiarito finalmente la sua posizione: “Vengo meno al mio desiderio di riservatezza perché tutto quello che ho letto sui social, che coinvolge la mia persona e il percorso fatto all’interno di Uomini e donne, non mi consente di tacere oltre. Desidero ribadire che ho affrontato la trasmissione da persona libera e che non ho mai avuto altre frequentazioni maschili durante il percorso televisivo. Sono sempre stato chiaro su questo punto, tanto da avere sporto querela contro chi, in passato, ha affermato il contrario, cercando di infangare la mia reputazione. Sono certo che queste non saranno le ultime parole spese sul tema ma, senza ogni dubbio, saranno le mie”.

