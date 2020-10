Claudio Sona, nuovo concorrente gay Grande Fratello Vip 2020?/ Resta l’enigma…

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 entrerà un nuovo concorrente gay come aveva chiesto Tommaso Zorzi. A confermarlo è stata lo stesso Alfonso Signorini nel corso di una puntata di Casa Chi. “L’abbiamo ascoltato, sì. Succederà. Guardate che lui non ha chiesto un maschio da corteggiare, ma ha specificato che vuole un ragazzo gay“, ha detto Signorini senza, tuttavia, specificare la puntta precisa in cui ci sarà il nuovo ingresso. Le parole di Signorini hanno scatenato immediatamente i rumors sul nome. Chi sarà il nuovo concorrente gat del Grande Fratello Vip 2020? Il popolo del web punta tutto sull’ex tronista di Uomini e Donne, Claudio Sona che, secondo quanto rivelato da Alan Fiordelmondo in una puntata di “Pomeriggio 5” sarebbe dovuto entrare sin dalla prima puntata. Sarà, dunque, l’ex tronista il nuovo concorrente del reality show di Alfonso Signorini?

CLAUDIO SONA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Dopo aver conquistato la popolarità partecipando a Uomini e Donne, Claudio Sona potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Il nome dell’ex tronista ha già scatenato l’entusiasmo dei fans che stanno già sognando il suo ingresso nella casa e l’incontro con Tommaso Zorzi. Tuttavia, qualora dovesse essere davvero Claudio il nuovo concorrente del Gf, il pubblico dovrà aspettare ancora. Difficilmente, infatti, potrebbe entrare questa sera. L’ex tronista, infatti, è attualmente in Sicilia per alcuni impegni. Signorini, però, non aveva specificato la data d’ingresso del nuovo concorrente che, quindi, potrebbe debuttare anche la settimana prossima. L’enigma Claudio Sona, dunque, continua mentre nella casa più spiata d’Italia, Tommaso Zorzi continua a sognare di poter convivere con un altro concorrente gay.



© RIPRODUZIONE RISERVATA