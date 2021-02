Claudio Sorrentino è morto: stroncato dal Covid/ Era il doppiatore di Mel Gibson…

Grave lutto nel mondo del cinema e del doppiatto. A 76 anni, è morto, stroncato dal covid, Claudio Sorrentino, attore e doppiatore. Classe 1945, l’attore e doppiatore è morto a Roma e l’annuncio è stato dato dal Museo del Cinema di Catania. Ha dedicato gran parte della propria carriera al doppiaggio prestando la propria voce ai divi di Hollywood. Sua la voce di Mel Gibson e John Travolta, ma non solo. Doppiatore poliedrico, la sua voce è stata ascoltata dai telespettatori italiani di Happy Days. Sua, infatti, era la voce di Ron Howard, il Richie Cunningham di Happy Days. Negli anni Settanta, inoltre, ha doppiato anche Topolino. Un vero artista che ha iniziata la propria carriera da giovanissimo e che con il tempo ha doppiato i grandi attori americani in alcuni dei film di Hollywood più amati.

LA CARRIERA STRAORDINARIA DI CLAUDIO SORRENTINO

Il nome di Claudio Sorrentino è uno dei più importanti del doppiaggio italiano. Nel corso della sua lunga e straordinaria carriera, ha prestato la voce a tanti attori americani rendendo leggendari i loro personaggi interpretati sul grande schermo. Oltre ai nomi già citati, infatti, Sorrentino ha prestato la propria voce a Bruce Willis in Die Hard – Duri a morire, Die Hard – Vivere o morire e Die Hard – Un buon giorno per morire, a Sylvester Stallone in Cop Land. Sua la voce anche di Jeff Bridges, Mickey Rourke, Geoffrey Rush, Ge’rard Depardieu, Daniel Day-Lewis e Russell Crowe. Con la sua morte scompare un pezzo di storia del doppiaggio italiano. Su Twitter, l’attrice Nina Soldano l’ha ricordato così: “Ciao Claudi, la voce di Gibson e Travolta”. E ancora: “È scomparso ieri Claudio Sorrentino. Voce di Mel Gibson e John Travolta. Ci lascia un grande attore. L’ho saputo solo ora. Che tristezza”.

