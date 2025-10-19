Claudio Sterpin a Verissimo: "Liliana Resinovich? Non credo al suicidio, ci siamo amati"

Claudio Sterpin ha fatto tappa a Verissimo da Silvia Toffanin, dove è tornato a parlare della sua storia con Liliana Resinovich, una delle vittime di cronaca più chiacchierate degli ultimi anni. Per Claudio Sterpin è arrivato il momento di dichiarazioni forti e inattese riguardo all’ex compagna di vita. “Noi non ci siamo mai persi di vista, ci siamo presentati e conosciuti iniziando una storia che è finita subito, nel frattempo io avevo conosciuto la mia seconda moglie e lei Sebastiano, ci siamo sposati entrambi ma senza perderci di vista. Ai compleanni ci facevamo gli auguri e abbiamo perso le remore di nasconderci quando io sono rimasto vedovo.

Anche lei si è trovata la porta aperta, non è escluso che abbia trovato il modo di dire la verità a Sebastiano, mi disse che ne avremmo parlato dopo. Ci sentivamo pedinati, ma avevamo preso la decisione e lei con ogni probabilità aveva detto tutto a Sebastiano. E’ da idioti pensare che avrebbe potuto suicidarsi in quel modo, chi parla di suicidio è poco intelligente. Qualcuno l’ha uccisa, forse è stata prigioniera per venti giorni, potrebbe essere morta anche prima e mantenuta in un posto freddo, lei potrebbe anche non essere mai uscita di casa. Sebastiano è un attore nato, potrebbe entrare in qualsiasi compagnia teatrale, in pochi giorni lei era scomparsa e lui le fatto dei regali, non vedo una foto in cui lei abbraccia lui, in settanta mila foto c’è sempre lui che la tiene e dice che è roba sua, gli ultimi tempi lei aveva chiesto i letti separati”.

Claudio Sterpin ricorda la storia con Liliana Resinovich

In una vecchia intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque, Claudio Sterpin ha ricordato la sua relazione con Liliana Resinovich: “Io e Liliana facevamo l’amore: a tavola, tenendoci per le mani, con le mani sopra la tavola, dopo aver pranzato, guardandoci negli occhi, minuti su minuti ripetendoci ‘ciao amore’.

Quello era il nostro modo di fare l’amore, tenendoci per mano. L’intendimento che avevamo tra di noi era tenerci per mano, guardarci negli occhi e ripeterci 100 volte ‘ciao amore’. Quello era l’amore che provavamo” le parole di Sterpin che in passato è stato anche un atleta.

