Chi è Claudio Sterpin? Oggi a Verissimo, su Canale 5, si parlerà del caso di Liliana Resinovich: ecco chi è il suo amico speciale

A Verissimo si parlerà oggi del giallo di Liliana Resinovich, la cui storia si intreccia in maniera molto concreta con quella di Claudio Sterpin. Se per caso aveste sentito per la prima volta nominare questa persona, si tratta dell’amico speciale della donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita a gennaio del 2022, e forse anche qualcosa di più, visto che lo stesso Sterpin si è a volte definito l’amante (facendo arrabbiare il marito Sebastiano Visintin).

Ma proviamo a capire di più chi è Claudio Sterpin, cominciando dal dire che è un triestino doc, nato nella città del vento nel 1939. Ha quindi 86 anni, portati decisamente bene, visto che più volte lo abbiamo visto negli ultimi tempi a eventi sportivi di vario tipo. Del resto la corsa è stata sempre il suo enorme talento e, proprio per questo, negli anni d’oro è stato ribattezzato “l’etiope di Trieste”, ma c’era anche chi lo definì Ulisse, e ancora “il marciatore senza paura”. È stato infatti un grande maratoneta oltre che un marciatore, sicuramente uno degli atleti triestini più grandi di sempre.

CLAUDIO STERPIN CHI E’ L’AMICO DI LILIANA RESINOVICH: LA PRIMA MAGLIA AZZURRA

Ventiquattro anni fa, nel 2001, indossò per la prima volta la maglia della nazionale italiana ai Mondiali di 24 ore e terminò ventitreesimo assoluto, terzo fra gli italiani, nonostante avesse ben 61 anni. Fra i suoi più grandi record si ricorda anche quello dei 216,621 km corsi in un solo giorno, numeri impressionanti che non hanno fatto altro che accrescere la sua fama.

Popolarità che è aumentata notevolmente negli ultimi quattro anni – purtroppo per un motivo drammatico – ossia la morte di Liliana Resinovich. Dalla fine di dicembre 2021, inizio gennaio 2022, il volto di Claudio Sterpin ha iniziato a comparire sulle principali TV nazionali e oggi è di fatto un ospite fisso, quasi tutti i giorni, di talk come Storie Italiane, Mattino 5 News, ma anche Ore 14, Quarto Grado e via discorrendo.

CLAUDIO STERPIN PER LILIANA RESINOVICH ACCUSA SEBASTIANO VISINTIN

Tutti vogliono parlare con l’uomo che, dopo la morte di Liliana Resinovich, ha iniziato a puntare il dito contro Sebastiano Visintin, marito della povera donna di Trieste. Secondo Sterpin, infatti, il comportamento dell’uomo, oggi indagato per omicidio, è stato troppo sospetto e, soprattutto, considera il rapporto fra i due finito da tempo.

Proprio venerdì sera, ospite di Quarto Grado, ha confessato come quella fra Sebastiano e Liliana Resinovich fosse una coppia aperta e che Lilli avesse comunicato al marito l’intenzione di andarsene via di casa. Claudio Sterpin ha sempre raccontato che pochi giorni dopo la sparizione della donna, i due avrebbero dovuto fare un weekend insieme e, una volta rientrati a Trieste, avrebbero di fatto ufficializzato la loro storia. Purtroppo Liliana Resinovich è morta prima, scomparsa misteriosamente per poi riapparire senza vita in dei sacchi neri nel boschetto delle Fragole di Trieste.