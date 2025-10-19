Chi è Claudio Sterpin, oggi a Verissimo l'amico speciale di Liliana Resinovich: come risponderà alle nuove accuse di Sebastiano Visintin?

Dopo Sebastiano Visintin, tocca a Claudio Sterpin raccontare a Verissimo la sua verità sulla morte di Liliana Resinovich. Dopo la scomparsa di quest’ultima da Trieste e il ritrovamento del cadavere, ha rivelato di essere l’amico speciale della donna, l’uomo per il quale era disposta a lasciare il marito per una nuova vita.

Ma sono tanti i dubbi sulla sua figura per il vedovo, che infatti proprio nello studio di Silvia Toffanin ha posto degli interrogativi a cui Sterpin potrebbe rispondere. Ad esempio, Visintin vuole che spieghi il motivo per il quale sapesse che c’era qualcosa che non andava, ma non ha fatto nulla per Lilly, ma ha anche rimarcato il fatto che ha rivelato di essere l’amante quando Liliana era scomparsa e, quindi, non poteva né confermare né smentire.

Peraltro, Visintin nutre dei dubbi sul fatto che ci fosse davvero una relazione tra loro, ma è soprattutto convinto che non abbia dichiarato tutto quello che sa davvero, per cui la sua speranza è che racconti davvero come stanno le cose, a partire dai messaggi cancellati prima di recarsi in questura.

CHI È “L’AMICO SPECIALE” DI LILLY

Soprannominato l’etiope di Trieste e il marciatore senza paura, Claudio Sterpin è un ex maratoneta e marciatore con una carriera come atleta nei bersaglieri. A 61 anni ha indossato per la prima volta la maglia azzurra per disputare i Mondiali di 24 ore su strada a San Giovanni Lupatoto, chiudendo la gara al 23esimo posto, terzo invece tra gli italiani.

Ma aveva già raggiunto un record italiano quando nell’86 percorse oltre 200mila chilometri in un giorno. Era sposato, ma sua moglie, da cui ha avuto una figlia, è morta cinque anni fa. Insignito dell’onorificenza di commendatore dell’ordine al merito della Repubblica italiana, Sterpin cinque anni fa ha celebrato i suoi 60 anni di attività sportiva, ma ha comunque mantenuto un legame con il mondo dell’atletica.

CLAUDIO STERPIN E IL CASO LILIANA RESINOVICH

Purtroppo Claudio Sterpin è salito suo malgrado alla ribalta in relazione alla scomparsa di Liliana Resinovich: sarebbe lui l’ultima persona che ha sentito la donna la mattina della sua scomparsa. Quel 14 dicembre di quattro anni fa dovevano incontrarsi: pare si fossero dati un appuntamento, ma poi Lilly lo informò che avrebbe fatto ritardo, in quanto doveva passare prima da un centro di un operatore telefonico per risolvere un problema.

Ma quell’incontro non c’è mai stato: la donna scomparve e 22 giorni dopo venne trovata morta. In diverse interviste Claudio Sterpin ha espresso i suoi dubbi sull’ipotesi del suicidio e puntato il dito contro Sebastiano Visintin, come potrebbe accadere proprio oggi a Verissimo.