Claudio Sterpin: “Liliana Resinovich voleva separarsi”/ “Voglio sapere la verità”

Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich con cui la donna pare che stesse progettando una nuova vita, ha parlato ai microfoni della trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha Visto?”. Un’intervista svoltasi in presenza, ovvero presso lo studio televisivo di Federica Sciarelli e non in collegamento audiovisivo, durante la quale l’uomo ha ripercorso i drammatici momenti vissuti il giorno della sparizione di Liliana: “Quella mattina l’ho chiamata due volte e le ho mandato due messaggi WhatsApp. Questi ultimi non venivano aperti, sono rimaste grigie le spunte e le telefonate non hanno ricevuto risposta alcuna. Ho poi mandato un ulteriore WhatsApp verso le 14.30. Poco prima delle 15 risponde a quel numero il marito, Sebastiano Visintin, ma dopo poco cade la comunicazione”.

Marco Pantani, mamma Tonina "Si fidò di chi non doveva"/ "Sulla sua tomba promisi…"

Con sé Claudio Sterpin ha un pacchettino, contenente quello che doveva essere un regalo da consegnare a Liliana: una medaglietta d’oro, con su incisa una data particolare per loro due. Un dono che però non è mai stato recapitato a colei che soltanto lo scorso 5 gennaio è stata ritrovata priva di vita in un’area boschiva della città di Trieste. “Io non vorrei morire prima di aver saputo la verità reale sulla fine di Liliana – ha asserito Claudio –. Devono dirmi chi, come, perché e quando ci è stata portata via”.

TERZA GUERRA MONDIALE RUSSIA-UCRAINA/ Ultime notizie diretta video: bombe a Chernobyl

CLAUDIO STERPIN: “IO E LILIANA RESINOVICH STAVAMO PER COMINCIARE UNA VITA INSIEME”

Nel prosieguo di “Chi l’ha Visto?”, Claudio Sterpin ha evidenziato che, anche se qualcuno ha messo in dubbio la sua versione dei fatti, “io sarei stato l’ultimissimo a guadagnare qualcosa dalla scomparsa di Liliana Resinovich. Avevo una vita da cominciare con lei, eravamo d’accordissimo tutti e due. Per quale motivo avrei dovuto spegnere un futuro luminosissimo come quello che avevo davanti? Con Lilly ci conoscevamo da più di 40 anni. Per me era una sorella, non un amante: se fosse stata bene con Sebastiano, non avrei fatto certe proposte”.

David Rossi, Marini "Nel pc 35 ricerche sui suicidi"/ "Temeva di essere arrestato o…"

Sapendo però che la sua vita coniugale si era incrinata (questo almeno è quanto avrebbe riferito Liliana a Claudio, ndr), allora “ho osato fare questi discorsi. Lei già in precedenza aveva detto di voler chiedere la separazione. La loro coppia era purtroppo in crisi, tante persone l’hanno confermato negli ultimi mesi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA