Carla piange per Claudio a Uomini e Donne/ Poi scoppia la lite con Gabriella…

La lite tra Claudio e Carla

Atmosfera tesa a Uomini e Donne tra Claudio, Gabriella e Carla. Al centro dello studio, Claudio e Gabriella raccontano di essere usciti insieme e di essersi baciati. Gabriella non ci sta e interviene. “Sei un falso e un bugiardo”, afferma Carla. A scatenare tutto è stata la scelta di Claudio di annullare un loro appuntamento. “Sei una persona problematica”, si difende Claudio che punta il dito contro la dama respingendo tutte le accuse. Tra Claudio e Carla va in scena una discussione infuocata che coinvolge anche Gabriella che difende il cavaliere.

Maria De Filippi chiude così l’argomento invitando Claudio e Gabriella a ballare. Carla, al proprio posto, si lascia andare alle lacrime e, al termine della musica, si sfoga: “Io li ho i problemi da risolvere, è vero, ma lui non doveva permettersi di dirlo in quel modo e soprattutto di dire che sono una persona vile“, sbotta Carla (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Claudio tra Carla e Gabriella e Uomini e Donne

Claudio, uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne, torna al centro dello studio per un nuovo confronto con Carla e per raccontare i dettagli della conoscenza con Gabriella. Come hanno svelato le anticipazioni della registrazione della puntata pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, Claudio ha deciso di chiudere la conoscenza con Carla con cui ci sono state alcune incomprensioni. Carla ha ammesso di non aver gradito alcuni atteggiamenti del cavaliere che ha giudicato “poco cavallereschi” mentre Claudio non ha apprezzato le parole di Carla decidendo di mettere un punto alla conoscenza.

Tuttavia, pare che, in realtà, l’argomento non fosse totalmente chiuso da parte di entrambi al punto che avrebbero dovuto vedersi nuovamente come svela Carla nella puntata in onda oggi. Appuntamento che, però, è poi saltato.

Le lacrime di Carla per Claudio

Carla, nella puntata di Uomini e Donne del 5 maggio, racconta di essere stata delusa da Claudio, reo di averle prima promesso di vedersi per poi annullare improvvisamente tutto. In studio, scopre così dell’appuntamento tra Claudio e Gabriella durante il quale c’è stato anche un bacio. Una scoperta che provoca la reazione di Carla che discute animatamente con Claudio il quale non nega di non gradire alcuni atteggiamenti della dama.

La lite in studio porta così alle lacrime di Carla, ma dalle anticipazioni, pare che con Claudio sia ormai un capitolo chiuso. Tra la dama e il cavaliere, dunque, la conoscenza è realmente giunta al termine o ci sarà un colpo di scena nel corso delle ultime registrazioni della stagione in corso?











