Claudio Ubaldo Cortoni, chi è il monaco eremita/ Il nuovo libro con Davide Dattoli

Claudio Ubaldo Cortoni, chi è il monaco eremita dei Camaldolesi

Claudio Ubaldo Cortoni sarà oggi pomeriggio ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, e con lui ci sarà Davide Dattoli, giovane fondatore di Talent Garden. Cortoni è un monaco eremita, nonché archivista e bibliotecario della comunità di Camaldoli. Come riportato in un’intervista che famigliacristiana.it ha rilasciato al monaco nel 2021, i camaldolesi vivono in simbiosi con la foresta che li ospita e che lui è il ‘padre spirituale’ del progetto La Via delle Foreste.

Giuliano Urbani, compagno di Ida Di Benedetto/ "Un sentimento bello e molto profondo"

Un progetto importantissimo, per permettere alle persone di ritrovare il risveglio dei sensi attraverso il contatto con la natura e la meditazione. “Per i monaci la foresta ha sempre rappresentato sia una fonte di sostentamento sia un luogo dello spirito“, ha ammesso Cortoni nell’intervista. E ha aggiunto: “È nello stesso tempo il luogo pericoloso da attraversare, il deserto e il racconto delle sue tentazioni e degli incontri che si ritrovano nei Padri della Chiesa (il deserto in Occidente si trasforma simbolicamente nella foresta), e il luogo dove la persona conosce e cura sé stessa“.

Lorenza Mario, chi è/ Il compagno Federico Piron, l’ex marito Alessandro Safina e il figlio Pietro

Claudio Ubaldo Cortoni e Davide Dattoli: il nuovo libro è Sapere è potere

Claudio Ubaldo Cortoni e Davide Dattoli hanno scritto a quattro mani un libro intitolato Sapere è potere. Da Aristotele a Chatgpt, perché il futuro dipende dalla nostra formazione. Un libro che, come si legge nella descrizione spiega come “la tecnologia sta cambiando il mondo a una velocità inedita e questo crea spaesamento tra i giovani che non possono più contare sull’esperienza dei genitori e devono costruire da soli il proprio futuro, mentre le altre generazioni vedono venir meno quelle certezze che avevano sempre considerato indiscutibili“.

Carolina, Alberto e Stéphanie, figli del principe Ranieri di Monaco/ I matrimoni, i divorzi e gli eredi

La strada per non farsi trovare impreparati è la formazione, “l’unica bussola capace di condurci attraverso le incertezze, l’unico investimento per costruire il nostro futuro“. Il giovane talento e il monaco eremita presenteranno il loro libro oggi pomeriggio, ai microfoni di Serena Bortone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA