Claudio Villa/ “Il reuccio” della musica: dagli stornelli all’Opera (Techetechetè)

Claudio Villa: vincitore di 4 Festival di Sanremo

Claudio Villa nell’access prime time sarà il protagonista assoluto della nuova puntata di Techetechetè in onda su Rai1. Nome d’arte di Claudio Pica, è nato a Roma il primo gennaio de 1926 e morto a Padova il 7 febbraio del 1987. Oltre ad essere stato un cantante, ha avuto modo anche di cimentarsi, in più di una occasione, nella recitazione. Saltuariamente è stato anche autore, con 35 canzoni depositate a suo nome. Nell’arco della sua carriera ha venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo. Soprannominato “Il reuccio” per via del suo temperamento fiero, anche oggi è ricordato in questo modo. Nato da una famiglia molto umile, il padre lavorava come vetturino e la madre era una casalinga. Insieme a Domenico Modugno ha vinto quattro festival di Sanremo (nel 1955, con Buongiorno tristezza; nel 1957 con Corde della mia chitarra; nel 1962, con Addio… addio, proprio in coppia con Modugno, e nel 1967, con Non pensare a me).

Claudio Villa protagonista di “Techetechetè”

“Techetechetè” quest’oggi, accende i riflettori su uno dei più grandi interpreti della musica italiana: Claudio Villa. A lui sarà interamente dedicata la puntata speciale in onda giovedì 8 agosto 2019 a partire dalle 20:30, sull’azienda leader di Viale Mazzini. Claudio Villa riusciva, con spigliatezza e familiarità, a passare dalla canzone napoletana agli stornelli romaneschi, dal palcoscenico del Festival di Sanremo al famosissimo repertorio operistico. Il “reuccio” ha iniziato la sua carriera a metà degli anni ’50, imponendosi in maniera definitiva sulla scena nazionale ed internazionale negli anni ’60. Le sue canzoni vantano da sempre una gigantesca notorietà. Da “Buongiorno tristezza” a “Binario”, da “Il mio mondo” a “Granada”, da “La nostra casa in cima al mondo” a “Un amore così grande”, brani musicali entrati nella memoria comune e nella vita di tutti gli italiani (e non solo). La puntata di Techetechetè, curata da Simone Di Carlo, ricorrerà anche di un’emozionante intervista a Renzo Arbore, rilasciata in esclusiva, e di materiale del tutto inedito conservato nelle famose teche della Rai.

