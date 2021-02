Claudio Villa, rintracciati i figli segreti/ Ezio Denti: “Uno in Russia, gli altri..”

“Rintracciati alcuni dei figli segreti di Claudio Villa”: questa l’anticipazione di Domenica Live fornita da Barbara D’Urso venerdì pomeriggio su Canale 5. Un argomento, quello della prole dell’amatissimo cantante, che il talk show Mediaset ha mostrato di avere particolarmente a cuore: nella scorsa puntata, infatti, era stato rivelato che Claudio Villa avrebbe un figlio segreto in Russia, uno in Giappone e tre in Italia. A sostegno di questa tesi, Barbara D’Urso aveva portato prove difficili da smentire. Era stato il criminalista Ezio Denti, già investigatore privato di Massimo Bossetti, a mostrare in studio una foto che ritraeva Claudio Villa in Russia con in braccio un bambino. Dell’esistenza di questo figlio del cantante in Russia, l’investigatore privato si è detto certo: non solo per il materiale custodito in archivio ma anche per alcune non meglio precisate “esperienze personali”.

FIGLI SEGRETI DI CLAUDIO VILLA RINTRACCIATI

In attesa di nuove rivelazioni sui figli segreti di Claudio Villa che certamente verranno fornite nel corso della puntata di oggi di Domenica Live, torniamo sulle parole pronunciate da Barbara D’Urso sette giorni fa. La presentatrice ha infatti dichiarato: “Un figlio in Giappone, avrebbe 56 anni, stessa età dell’altro figlio che vivrebbe ad Aprilia. Dunque, uno in Giappone, uno in Russia, uno a Milano, uno o due nel Lazio“. Stando a quanto dichiarato da Ezio Denti, però, sarebbe alquanto complicato ipotizzare un ricongiungimento, magari proprio da Barbara D’Urso, tra i figli noti e quelli segreti. A sopprimere ogni velleità è stato lo stesso Ezio Denti, che ha dichiarato: “No. Ho provato a dirlo più volte, mi hanno risposto che non hanno bisogno di queste cose. Mi hanno anche trattato male“. La potenza di Barbara D’Urso riuscirà a compiere il “miracolo”?



