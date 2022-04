Clauiano, Friuli Venezia Giulia/ Finalista de Il borgo dei borghi: siamo nel Medioevo

Clauiano (Friuli Venezia Giulia): il suggestivo centro storico la chiave per vincere Il Borgo dei borghi 2022?

I borgo friulano di Clauiano è in gara per aggiudicarsi il titolo de “Il Borgo dei Borghi 2022“. Nel comune di Trivignano Udinese, in provincia di Udine, sorge questo borgo medievale incastonato nella natura. Pieris e claps, dicono i friulani, che significa pietre e sassi. Proprio come quelli che formano le suggestive case del centro storico di Clauiano. Per le strette viuzze del borgo, le case mantengono ancora oggi le loro antiche facciate in pietre e sassi, impreziosite da eleganti portoni circondati da pietre bianche e insegne seicentesche. Qui ogni casa ha la sua storia da scoprire, con le sue antiche corti interne e le sue decorazioni, ed è possibile visitarne alcune per immergersi nell’atmosfera medievale. Come Casa Gardellini che, risalente al XV secolo, è considerata la più antica di tutto il borgo. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL BORGO CLAUIANO

Clauiano, chiese che sono pezzi di storia

Gli edifici di Clauiano, che vedremo a Il Borgo dei Borghi 2022, si ergono intorno alla chiesa di San Giorgio, la quale al suo interno ospita una fonte battesimale attribuita all’artista Pietro da Carona. Poco fuori dal borgo sorge un’altra chiesa, quella di San Marco, di origini trecentesche. Il fascino di Clauiano sta tutto nella sua semplicità, passeggiando tra i suoi vicoli si riscoprono i sapori di una volta e i mestieri antichi. Tra le tante cose da visitare c’è anche il Museo della Filanda, nato proprio perchè nel borgo era presente una filanda dove lavoravano le donne del posto. Infatti, ancora oggi tra le feste più importanti c’è quella di San Valentino, protettore proprio delle filande, che viene celebrato ogni terza domenica di febbraio.

