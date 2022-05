Claver Gold: chi è e nome vero/ Dopo Rap&Poesia sbarca al Concerto Primo Maggio

Chi è Claver Gold (Daycol Emidio Orsini)?

Claver Gold è uno dei protagonisti più attesi del Concerto del Primo Maggio 2022 a Roma. Di recente questo giovane artista è stato protagonista di Rap&Poesia a Ospitale di Grottammare Alta. La serata l’ha visto come special guest dell’evento facendo capire come le parole debbano trovare il coraggio alle volte di riprendersi il loro spazio troppo spesso confuse nel sorgere di singolari motivetti. Il ragazzo spera di aprirsi nuove prospettive anche di fronte a un pubblico molto diverso dal suo. Siamo sicuri che avrà così la possibilità di mettersi in mostra e raccontarsi a un pubblico sempre più vasto.

Claver Gold, conosciamo meglio Daycol Emidio Orsini

Claver Gold, nome d’arte di Daycol Emidio Orsini, è un rapper italiano nato il 10 aprile 1986 ad Ascoli Piceno, che porta nei testi delle sue canzoni problemi reali e concreti, di cui è sempre complicato parlare ma, allo stesso tempo, è necessario farlo. Dal 2006 al 2020 ha prodotto otto album in studio intitolati: Old Fashion, Claver Gold è Uscito dal Gruppo, Tarassaco Piscialetto, Patate e Cipolle, Mr. Nessuno, Melograno, Requiem e Infernvm; ha realizzato anche tre EP, il primo nel 2010 Sensei, il secondo l’anno successivo intitolato Solo una Brutta Storia e l’ultimo nel 2019, Lupo di Hokkaido. Inoltre, ha prodotto anche due raccolta, Medusa nel 2014 e La Maggior Parte nel 2020. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti, tra cui DJ West, Kintsugi e Murubutu, realizzando progetti unici e originali.

