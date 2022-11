Clayton Norcross, avances in diretta a Serena Bortone/ Lei imbarazzata: “Poi ci scambiamo i numeri…”

Clayton Norcross ci prova con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: lei imbarazzata!

Momenti di imbarazzo per Serena Bortone nel corso della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. In studio di fronte a lei per un’intervista c’è Clayton Norcross, l’affascinante attore americano che è stato in passato interprete di Thorne Forrester di Beautiful. Dopo una parentesi dedicata agli esordi nel mondo dello spettacolo, si parla di amore e Clayton ammette di essere single. Inizia così a fare delle avances non tanto velate, seppur simpatiche, alla Bortone, che in risposta arrossisce.

Quando la conduttrice gli chiede se è un uomo passionale, lui replica: “Io sì, sono molto passionale, è la mia debolezza. Se io sono con una donna senza passione – che le italiane per fortuna hanno…” e proprio a questa frase lo sguardo si fa malizioso e va alla Bortone. La conduttrice sorride e cerca di proseguire nell’intervista ma i suoi ‘affetti stabili’ rendono ancor più evidente ciò che sta accadendo.

Clayton Norcross, complimenti a Serena Bortone: i due ‘flirtano’ in diretta

“Ci sta provando con te Serena!”, sottolinea subito Luca Tommassini, seguito a ruota da Jessica Morlacchi. Clayton Norcross intanto continua: “Io sono una persona appassionata, cos’è l’amore senza passione? Mi piace una donna che non ha paura della sua passione”, e spiega “Io sono un attore e allora osservo. Io sto osservando la tua bellezza, il tuo carattere…” dice ancora rivolto alla Bortone, chiedendole infine quali sono le qualità che cerca in un uomo.

“Quello che io considero più importante per un amore? Deve essere intelligente e sexy, secondo me le due cose vanno insieme.” ammette la conduttrice che poi, di fronte alle stoccate dell’attore, cede: “Va bene, poi ci scambiamo i numeri di telefono”.











