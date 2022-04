Clayton Norcross chi è?/ “Beautiful? E’ un bellissimo ricordo”

Clayton Norcross chi è?

Clayton Norcross è il primo Thorne Forrester della serie cult di “Beautiful” sta vivendo un momento di grande successo in Italia dove è stato scelto per partecipare tra i personaggi del game show Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. I telespettatori però lo ricordano e ricorderanno sempre per aver prestato il volto alla soap “Beautiful”. Un’esperienza che ancora oggi ricorda con grandissimo affetto come ha raccontato dalle pagine di SuperGuida Tv: “è un bellissimo ricordo, è sempre bello che mi ricordino in quel ruolo così come lo è stata la partecipazione di Ronn Moss. Ne approfitto per salutare gli amici della produzione, del montaggio e delle luci perché hanno creato un vincolo con il programma che ci ha permesso di essere conosciuti in tutto il mondo. Ritrovarsi ogni tanto in qualche occasione è come una magia”.

Ben 440 sono gli episodi a cui ha partecipando vestendo i panni di Thorne Forrester nella soap “Beautiful” ricoprendo un ruolo da cui è impossibile separarsi. Da allora Clayton ne ha fatto di strada recitando in diversi film tra cui “Surprise Trip”, la pellicola presentata con Lino Banfi al 78°Festival di Venezia. Proprio a Venezia ha raccontato: “la città è bellissima. Questo è un evento che mi piace sempre attendere perché è meno commerciale dei Festival di Roma, Cannes o American Film Artist. Questa di Venezia è una vera celebrazione dell’arte e del cinema che è il mio primo amore, non solo soap opera. Il cinema è al bacio”.

Clayton Norcross da Beautiful ad Avanti un Altro: nel futuro c’è un reality?

Clayton Norcross, il Thorne Forrester di Beautiful, è molto amato in Italia e parla benissimo la lingua. Dopo l’esperienza ad Avanti un altro di Paolo Bonolis non esclude la possibilità di partecipare ad un reality show. “In un reality? Beh questo è un genere di programma pericoloso, nel senso che va bene per gente che vuole creare dinamiche “drammatiche”” – ha precisato dalle pagine di SuperGuida Tv. L’attore, infatti, non ama la cattiveria come ha sottolineato: “non sempre riesco ad essere gentile con i miei amici ma voglio essere vero e non provocare gli altri. Secondo me la vita è già abbastanza “drammatica” per cui se devo scegliere di fare un reality, lo scelgo bene prima di accettare”.

Tra i vari reality in onda però ha una preferenza: si tratta di Pechino Express su cui ha detto “è un esempio di reality a cui mi piacerebbe partecipare perché è una sorta di life style, e la mia amica Silvia Gandolfi responsabile dei casting, che saluto e forse troviamo una soluzione”.











