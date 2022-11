Clayton Norcross chi è/ L’addio a Thorne Forrester di Beautiful: “Era…”

Clayton Norcross chi è: carriera e biografia del noto attore americano

Clayton Wesley Norcross sarà ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in cui parlerà della sua carriera e vita privata. L’attore è nato in California l’8 settembre 1954, ed è noto principalmente per aver interpretato il personaggio di Thorne Forrester in Beautiful.

Clayton Norcross ha recitato per anni nella nota fiction, esattamente dal 1987 al 1989, per poi decidere di abbandonare il cast. L’attore voleva fare altre esperienze, ed è venuto in Italia per realizzare i suoi propositi. Ha partecipato alla conduzione di La posta del cuore con Sabina Guzzanti e ha anche partecipato all’edizione del 2005 de La Fattoria, condotto da Barbara D’Urso. Nel 2022, invece, ha partecipato come esperto di gossip in Avanti un altro.

Clayton Norcross chi è: perchè ha lasciato Beautiful

Clayton Norcross, in Italia, è diventato popolare grazie al ruolo di Thorne Forrester. Con il suo fascino aveva conquistato il pubblico italiano che avrebbe continuato a volerlo vedere in quel ruolo. Thorne, nella famosa soap opera italiana, ha cambiato spesso il volto ma Clayton resta sicuramente uno dei più amati, ma perchè Norcross ha lasciato la soap opera americana nonostante il grandissimo successo non solo negli Stati Uniti, ma in tantissimi paesi del mondo?

A svelarlo, in un’intervista rilasciata tempo fa a Verissimo, ha raccontato: “Ho preso una decisione non facile da fare perché era ovvio che era un grande successo in più di 100 paesi, però io ho scelto di andare via ed avere una carriera più amplificata, ho fatto cinema in tanti posti e specialmente qui in Italia“. Ai microfoni di Serena Bortone svelerà altri dettagli?

