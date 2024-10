Sta procedendo nel migliore dei modi l’esperienza di Clayton Norcross al Grande Fratello 2024; la stella di Beautiful, diversamente dalle attese, non sembra risentire della barriera linguistica e la curiosità sul suo conto cresce di puntata in puntata. Sotto la lente d’ingrandimento, come spesso accade per la visibilità nel reality, finisce proprio la sfera sentimentale; e quindi, chi è la compagna di Clayton Norcross? In realtà, l’attore pare che attualmente sia single ma in passato l’amore è stato dominante nella sua vita.

La storia più importante di Clayton Norcross è forse quella con l’ex moglie Andrea Sulzbacher. Un legame durato 4 anni ma che non hanno mai ostentato dal punto di vista mediatico; la rottura dovrebbe essere riferita ai tempi della pandemia da Covid. Insieme, e per scelta, l’attore e l’ex moglie non hanno avuto figli: “Abbiamo scelto di non averne; io viaggio molto, sono sempre in viaggio”.

Clayton Norcross troverà l’amore al Grande Fratello 2024?

Ma oltre alla parentesi matrimoniale con l’ex moglie Andrea Sulzbacher, nel cuore di Clayton Norcross c’è una nuova compagna? La risposta al quesito pare essere negativa: “In questo momento vorrei trovare una donna con cui passare l’ultima fase della mia vita”. Buoni propositi da parte dell’attore di Beautiful – in un’intervista recente a Verissimo – che però lasciano intendere come per l’appunto la donna da lui ricercata non sia ancora arrivata. Dunque, nessuna traccia di una nuova compagna di Clayton Norcross ma chissà che proprio al Grande Fratello 2024 non trovi l’amore dato che, proprio nel video di presentazione del reality, ha affermato di avere una particolare propensione per il gentil sesso di origini italiane: “Sono attratto dal fascino delle donne italiane, piene di charme, bellezza e spicy”.