Ieri prima uscita importante per la Commissione per rilanciare competitività, crescita e semplificazione dell’Europa come strenuamente sollecitato da Mario Draghi. All’epoca del suo iconico rapporto solo la Cina era nel mirino, ma da allora con l’elezione di Donald Trump anche gli Stati Uniti sono diventati un antagonista dell’industria europea. Tocca quindi fare un bagno di realismo. E proporre una versione più spinta della Bussola della competitività presentata a suo tempo come la pietra angolare dell’azione della nuova Commissione.

“È chiaro che troppi ostacoli si frappongono ancora alle nostre aziende europee, dai prezzi elevati dell’energia all’eccessivo carico normativo”, ha ammesso la presidente von der Leyen commentando la presentazione del Patto per un’industria pulita.

Non si parla di deregolamentazione ma di semplificazione. L’attenzione alla riduzione della burocrazia potrebbe far pensare che le tutele ambientali siano passate in secondo piano. Invece nessuna retromarcia sugli obiettivi climatici. “Con questo piano, puntiamo a ridurre le emissioni industriali fino al 30%”, ha dichiarato il commissario europeo al Clima, Wopke Hoekstra nella conferenza stampa.

Il nocciolo del Clean Industrial Deal, in pratica una rivisitazione del Green Deal, è la riduzione del costo dell’energia per l’industria europea. Per farlo punta sull’accelerazione del processo di autorizzazione dei progetti di energia rinnovabili e sistemi di stoccaggio, la modifica della struttura delle tariffe energetiche, l’accelerazione dell’elettrificazione e la promozione della transizione alle energie rinnovabili. Nel complesso un piano che permetterà di risparmiare già il primo anno, 45 miliardi di euro fino a 130 miliardi nel 2030 e 260 miliardi nel 2040.

Nel concreto da segnalare un programma pilota per sostenere la diffusione dell’adozione soprattutto tra Pmi dei Ppa (Power purchase agreement) per l’acquisto a lungo termine di produzione di energia elettrica negoziata fuori dalla borsa all’ingrosso e quindi svincolata dalle fluttuazioni del prezzo del gas. Sarà la Banca europea per gli investimenti (Bei) che contro-garantirà i Ppa sottoscritti tra privati. Una formula del tanto invocato disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica dal gas, che esiste però già dal 2016, ma ha interessato solo una fetta marginale del mercato.

Intanto per la rinascita industriale dell’Europa e “creare un chiaro business case per l’Europa” che coniuga competitività industriale e decarbonizzazione, si parte dai soldi in campo. Oltre 100 miliardi di euro per sostenere la produzione industriale pulita nell’Ue di cui un’ulteriore garanzia di 1 miliardo di euro nell’ambito dell’attuale bilancio comune. Risorse che saranno veicolate con uno strumento nuovo: l’Industrial decarbonisation bank.

Funge da passerella per colmare il divario di finanziamento tra le esigenze delle industrie energivore e le opportunità di investimento in tecnologie pulite e avrà un ruolo complementare agli investimenti nazionali. La copertura sarà, tra gli altri, ottenuta dalla revisione dei fondi InvestEu (50 miliardi di euro aggiuntivi) e nelle entrate aggiuntive derivanti dal sistema Emission trading scheme (Ets), che a partire dal 2027 diventerà una vera e propria tassa sul carbonio mascherata.

Può considerarsi una sfortunata concomitanza che il meccanismo delle aste di scambio dei permessi emissivi sia citato come un pilastro finanziario del Clean industrial deal, proprio quando un report del think tank Ecco sulla tracciabilità e trasparenza del meccanismo palesa l’inefficacia e l’uso distorsivo della destinazione dei proventi i quali per legge finiscono per due terzi nei bilanci dei Paesi membri e per un terzo in quello comunitario.

Nel caso dell’Italia solo il 9% dei 15,6 miliardi di euro generati tra il 2012 e 2024 è stato speso per misure di contrasto ai cambiamenti climatici. Mentre ai tempi delle bollette stratosferiche, tra il 2021 e 2022, si è messo mano sugli introiti, 3,6 miliardi di euro, per alleggerirle; senza peraltro che si alzasse alcuna protesta contro una manovra che di fatto andrebbe classificata come un sussidio ambientalmente dannoso.

Tra gli altri ambiti toccati dal Clean industrial deal, che non è né Direttiva, né Regolamento, e non ha nessuna portata legale, ma è una mera comunicazione di indirizzo politico della Commissione alle altre istituzioni europee, c’è il permitting, l’economia circolare e l’accesso ai materiali. La portata e l’efficacia del piano saranno misurate sul contenuto dei singoli provvedimenti da presentare nei prossimi mesi.

