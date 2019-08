Clelia D’Onofrio/ Quante novità per il giudice (Bake Off Italia 2019)

Clelia D’Onofri torna a Bake Off Italia 2019

Le novità coinvolgeranno da vicino Clelia D’Onofrio, giudice indiscussa di Bake Off Italia 2019. La settima edizione debutterà nella prima serata di oggi, venerdì 30 agosto, sempre su Real Time e fra le innovazioni potremo contare su una prova tutta dedicata alla giudice. La Prova a Sorpresa, ovvero la terza che impegnerà tutti i concorrenti, sarà infatti affidata tutta a Clelia. Uno spazio dovuto visto che le altre due sfide vedranno alternarsi al timone i due colleghi Damiano Carrara e Ernst Knam. L’eleganza della giurata è ormai uno dei must del programma e gli ammiratori non vedono l’ora di vederla di nuovo all’opera, mentre dispensa consigli a tutti gli aspiranti pasticceri con quel suo noto garbo. Una delicatezza che si abbina alla perfezione alle prelibatezze che di certo prepareranno i migliori del cook talent. A quanto pare le registrazioni sono già state completate fra maggio e giugno, visto che Clelia ha condiviso sui social un post di Diego Thomas, ormai storico giudice di Cortesie per gli ospiti. Avremo modo di vederlo con i due colleghi in una puntata speciale di quest’anno, dove Clelia a quanto pare sfoggerà un vestito beige, fresco e semplice.

Clelia D’Onofri: quale sarà il suo preferito?

Quale sarà il concorrente preferito di Clelia D’Onofrio? Bake Off Italia 2019 è ormai alle porte e come accade ogni anno, la giudice entrerà di sicuro in simpatia con qualcuno degli aspiranti pasticceri. L’anno scorso è stato Alfredo, purtroppo eliminato durante la semifinale. Anche quest’anno ci sono dei concorrenti che potrebbero strizzare l’occhiolino alla giudice, come Antonino. Chissà che il nuovo partecipante non entri subito nelle grazie di Donna Clelia, giudice implacabile quanto gentile. Non ci resta che attendere di scoprire tutte le novità di quest’anno e assistere al ritorno della giornalista giurata, visto che ha scelto di adottare il silenzio stampa sui social. A parte pochi interventi sporadici, la D’Onofrio infatti non sembra per niente amante delle piattaforme di condivisione, a differenza dei tre colleghi che ritorneranno al suo fianco anche per quest’anno. Un vero peccato, visto che tutti i fan del cook talent adorano Clelia, il suo charme e il suo modo di parlare. Una presenza online non potrebbe che giovare ancora di più alla popolarità già ottenuta dalla giudice.

