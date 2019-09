Clelia D’Onofrio/ Troppo severa? Fan apprezzano: “Che queen!” (Bake Off Italia 2019)

Nella terza puntata di Bake Off Italia 2019, Clelia d’Onofrio ha preso in prestito una vecchia battuta tanto cara agli indimenticabili Sandra Mondaini e Raimondo Vianello per anticipare l’entrata n scena di Gabriele Bonci. “Che noia, che barba, sempre solo voi due”, ha detto la nota giurata rivolgendosi a Ernst Knam e Damiano Carrara. “Speravo in qualche sorpresa, perché la novità ha un fascino a cui non so resistere”. A rispondere alle sue parole, la padrona di casa Benedetta Parodi, la quale, anticipando l’entrata in scena del quarto giudice della puntata, ha esclamato: “Clelia, chissà che i tuoi desideri non vengano esauditi”. Regina della giuria e dell’intero format, la d’Onofio si è resa la protagonista con una terza prova più scoppiettante che mai, caratterizzando il percorso degli aspiranti chef con una sfida alla realizzazione di un bancone da panetteria.

Clelia D’Onofrio: la sfida e l’imprevisto

Clelia D’Onofrio non rinuncia a mettere alla prova i pasticceri di Bake Off Italia 2019. Nella puntata in onda la scorsa settimana, il noto giudice ha infatti preso le redini della terza sfida, chiedendo ai concorrenti di destreggiarsi in una prova di panetteria. Prima di farlo, però, ha momentaneamente fatto perdere le proprie tracce, un’assenza giustificata da Benedetta Parodi con una chiosa: “Clelia non c’è, sta architettando qualcosa di sorprendente”. Ma al suo ritorno, la celebre giurata ha alzato il velo sulla vicenda, rivelando di aver pensato per i concorrenti un divertentissimo “imprevisto”: “voglio vedere come ve la cavate in una prova vista”, ha spiegato la d’Onofrio. “In onore del maestro Bonci dovete allestire un vero e proprio bancone da panetteria”. Quale sarà la sorpresa che il giudice riserverà agli aspiranti pasticceri nella puntata di questa sera?

Clelia D’Onofrio: i social apprezzano la sua severità

La momentanea assenza di Clelia d’Onofrio ha fatto mormorare i numerosi follower che ogni venerdì seguono con attenzione ogni fase della gara di Bake Off Italia. Su social in molti si sono chiesti i motivi della sua assenza, sottolineando alcune particolarità che sembrano caratterizzare il recente percorso della giurata nel programma di Real Time. “Clelia in realtà in questa edizione lavora part-time #BakeOffItalia”, scrive una follower su Twitter. “Ma Clelia era a fare le analisi del diabete? Chiedo perché mangia più dolci di quelli che fa”, aggiunge un’altra internauta. Sui social, inoltre, molti anno notato che la giurata spesso eccede in severità, lasciando da parte quei modi indulgenti che in passato hanno caratterizzato il suo personaggio: “Clelia è la Bad Girl di questa stagione di #BakeOffItalia”, scrive una fan con entusiasmo. “Vivo per la Clelia di quest’edizione che escogita prove malefiche senza sosta, che evil queen”.



