Clelio Darida, padre Elisabetta Darida: chi è?/ Ex politico: i giorni in carcere…

Elisabetta Darida è una scrittrice che oggi, giovedì 10 novembre, tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena Bortone parlerà del suo ultimo lavoro dal titolo “Intolleranze alimentari”, ma svelerà anche alcuni dettagli della sua vita privata. Elisabetta Darida, infatti, è la figlia di Clelio Darida che stato un politico italiano e sindaco di Roma dal 1969 al 1976 e ministro dal 1979 al 1987 nei vari governi Cossiga I e II, Forlani, Spadolini I e II, Fanfani V, Craxi I e II e Fanfani VI.

Alla Camera è stato eletto per la prima volta nel 1963 per poi essere rieletto nel 1968, ma il suo mandato cessò per incompatibilità. E’ stato anche Sottosegretario agli Interni dal 1976 al 1980. Dal 1980 al 1987 ha ricoperto successivamente gli incarichi di Ministro dei Rapporti con il Parlamento, Ministro delle Poste, Ministro della Funzione pubblica, Ministro della Giustizia e infine Ministro delle Partecipazioni statali come riporta Wikipedia.

L’inchiesta giudiziaria su Clelio Darida

Nel corso della sua carriera politica, Clelio Darida ha dovuto affrontare anche un periodo particolarmente difficile. Dal 7 giugno al 9 settembre 1993 Clelio Darida ha trascorso i suoi giorni nel carcere di San Vittore per presunta corruzione, nell’ambito della famosa indagine “Mani pulite”.

Furono giorni difficili per Darida che fu successivamente prosciolto totalmente dalle accuse. Il politico, in seguito al proscioglimento, ricevette anche un risarcimento danni di 100 milioni.

