Clemente Mastella e Sandra Lonardo/ “Noi come Ferragnez? Siamo i Mastella. Il sess*…”

Insieme da 50 anni, Clemente Mastella e Sandra Lonardo festeggeranno insieme l’ennesimo San Valentino tra amore e affetto. Ospiti di Un giorno da pecora, in programma su Rai Radio 1, il sindaco di Benevento e la senatrice hanno ricordato l’inizio della loro storia, con il matrimonio arrivato nel 1975 dopo sei anni di fidanzamento. «Qual è il segreto per mantenere un rapporto così lungo? Ci vuole molto affetto, molta stima e comprensione», le loro parole.

Come spiegato dallo stesso Clemente Mastella, il primo cittadino di Benevento ha regalato un grande mazzo di rose rosse alla moglie Sandra Lonardo e la giornata proseguirà con una cena insieme: «Quest’anno niente bigliettino, gli altri anni mi ha scritto cose bellissime, come ‘ti risposerei’ o ‘starei ancora 100 anni con te’. Più passano gli anni e più è bello stare insieme alla nostra età».

CLEMENTE MASTELLA E SANDRA LONARDO: “NOI, I MASTELLAZ”

Dopo aver parlato dei reciproci difetti, Clemente Mastella e Sandra Lonardo hanno parlato della loro vita di coppia in politica: «Noi come i Ferragnez? Siamo un po’ come i Maneskin e i Cugini di Campagna: ecco, noi siamo i Cugini di Campagna… Noi i ‘Mastellaz’? E perché no…». Per quanto riguarda la gelosia, entrambi hanno ammesso di esserlo stati e la Lonardo ha commentato così il possibile tradimento del marito: «Non mi sono mai soffermata, qualche volta ci sono andato vicino, ho preferito non sapere, è preferibile non sapere». Infine, una battuta sul sesso anche superati gli 80 anni, dopo le parole fiammanti di Iva Zanicchi sull’argomento, tali da aprire un dibattito nel mondo web: «L’amore fa bene sempre, a qualsiasi età. Cambiano i tempi ma è sempre bello», le parole di Clemente Mastella e della coniuge, più uniti che mai.

