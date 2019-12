Clemente Mastella malore: come sta/ Sindaco Benevento ricoverato in terapia intensiva

Clemente Mastella ricoverato in ospedale in seguito ad un malore. Il sindaco di Benevento si trova all’ospedale San Pio del capoluogo sannita: è ricoverato in terapia intensiva. Si parla di difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale ma, secondo quanto riportato dall’Huffington Post, al momento le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. Nulla di grave, precisa Repubblica, che parla di accertamenti di routine al presidio del Rummo per poi tornare a casa. Il sindaco di Benevento non ha preso parte a nessuna delle cerimonie natalizie previste come consuetudine in città. Ad esempio, era atteso per il taglio del nastro del nuovo Mc Donald’s cittadino di via Pietro Nenni. Vi ha preso parte invece la moglie, la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo. Inoltre, Clemente Mastella non ha potuto prendere parte anche al consiglio comunale in programma nella mattinata odierna.

Niente di preoccupante, dunque, per Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento, che soffre di asma bronchiale, ha preferito ricorrere ad accertamenti dopo aver accusato problemi respiratori. Secondo quanto riportato da Fanpage, forse il peggioramento dell’asma bronchiale è legato alle ultime settimane, vissute dal sindaco in prima linea, prima per il terremoto e poi per il maltempo. Da giorni la provincia irpina è al centro di uno sciame sismico, poi la nuova emergenza in seguito all’ondata di maltempo. E Clemente Mastella è stato appunto in prima linea per affrontare i problemi e aggiornare i cittadini, alle prese con i disagi legati a queste due problematiche. Dopo aver avvertito i sintomi dell’asma bronchiale, il sindaco di Benevento ha deciso di recarsi in ospedale per un controllo. Qui è stato disposto il ricovero per ulteriori esami diagnostici. Ma dopo gli accertamenti di routine potrà tornare a casa.

