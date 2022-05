Clemente Russo aggredito da Licia Nunez/ “Ti manderei a c***re se…”

Clemente Russo e lo scontro con Licia Nunez: “Se non avessi capito…”

Clemente Russo è arrivato allo scontro con Licia Nunez. I due naufraghi dell’Isola dei Famosi si sono resi protagonisti di un diverbio molto acceso. Licia e Clemente si trovano su Playa Sgamada e insieme a loro ci sono anche Estefania Bernal, Fabrizia Santarelli e Laura Maddaloni. Clemente Russo stava pescando quando Laura e Estefania gli si sono avvicinati mandandogli energia positiva sperando così in una pesca fruttuosa. Clemente Russo a quel punto ha replicato: “Tifate in silenzio. Tante volte si va a pesca anche per rilassarsi, senza nessuno che dà fastidio. Però va bene potete starci, l’importante è che state in silenzio”. Licia Nunez però non ha apprezzato il comportamento di Clemente Russo e ha inveito contro: “Se non avessi capito il tuo modo di scherzare, ti manderei a ca*are in maniera indecente”.

Laura Maddaloni a L'Isola dei Famosi/ Dalle accuse a Nicolas all'addio a Clemente

L’ex pugile sta facendo discutere per i suoi atteggiamenti. Qualche giorno fa infatti Clemente Russo Russo si era scagliato contro Nicolas Vaporidis al termine della prova della ‘pelota hondurena’. “Ti faccio un cu*o così”, aveva detto lo sportivo all’attore. Dopo l’intervento dell’inviato in Honduras Alvin, Clemente aveva assicurato: “Intendevo verbalmente”. Clemente è stato anche criticato sui social per il suo comportamento eccessivo tanto che in molti vorrebbero la sua eliminazione.

Clemente Russo/ Nicolas Vaporidis "lo mette ko", fine di un'era all'Isola dei Famosi?

Clemente Russo perde il televoto e torna a Playa Sgamada ma…

Da qualche giorno Clemente Russo è a Playa Sgamada in compagnia di Licia ed Estefania. Se tra le due ragazze in rapporto è molto forte, nonostante le incomprensioni iniziali a Playa Rinovada, non si può dire lo stesso con il pugile. Specialmente Licia ha preso le distanze da lui poiché, oltre ad averle fatto qualche battuta poco gradita, ha un’idea della divisione dei compiti nell’isola che l’attrice non condivide. Inoltre, Ilary Blasi manda in onda una clip in cui emerge come Estefania e Licia abbiano fatto fronte comune contro Clemente, che stava per far spegnere il fuoco poiché si era addormentato. Nella serata di lunedì 9 maggio a Playa Sgamada arrivano Laura Maddaloni, che è risultata perdente al televoto contro Lory Del Santo, e Fabrizia Santarelli che, al televoto flash, ha perso contro Maria Laura De Vitis.

Clemente Russo eliminato dall'Isola dei Famosi/ Bacio di Giuda a Nicolas Vaporidis

Clemente, nonostante sia dispiaciuto per l’eliminazione di Laura, è molto felice di ricongiungersi con la moglie dopo una settimana di lontananza. Laura, non appena approda a Playa Sgamada, in un fuori onda informa i compagni circa gli ultimi avvenimenti di Playa Rinovada e accusa molto il leader della settimana, Roger, poiché risulta falso e doppiogiochista. Playa Sgamada è quindi ripopolata: i naufraghi presenti sono ben cinque e si creeranno di sicuro delle nuove dinamiche.











© RIPRODUZIONE RISERVATA