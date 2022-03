Clemente Russo, chi è il concorrente Isola dei Famosi 2022/ Quel famoso matrimonio con Laura Maddaloni

Clemente Russo, Isola dei Famosi 2022: al fianco di sua moglie Laura Maddaloni

Clemente Russo farà parte del cast dell’Isola dei Famosi 2022 in coppia con la moglie Laura Maddaloni , sorella di Marco Maddaloni anche egli judoka e vincitore dell’ultima edizione di questo stesso reality ai tempi condotto da Alessia Marcuzzi. È padre di tre splendide bimbe: Rosy nata nel 2011 e le due gemelline Jane e Janet nate due anni dopo. Il matrimonio con la splendida consorte, celebrato presso l’Abbazia di San Gennaro, a Cervinara, è passato alla storia come una delle cerimonie volutamente più kitch dello show biz italiano. Clemente e Laura hanno sfoggiato entrambi un outfit caratterizzato dai colori bianco e oro. Lei indossava un vestito molto attillato e scollato, con un importante strascico, lui un tight bianco con collo in pelliccia. A completare la mise di Clemente Russo spiccavano bastone e cilindro.

Chi è Clemente Russo?

Clemente Russo è nato a Caserta il 27 luglio del 1982 ed è attualmente un personaggio televisivo, nonostante in passato abbia raggiunto la grande notorietà come pugile. La sua carriera sportiva ha visto i più importanti successi e soddisfazioni, è stato infatti campione del mondo dei dilettanti a Chicago nel 2007 e ad Almaty nel 2013, ha inoltre conquistato il secondo posto alle Olimpiadi di Pechino 2008 e a Londra nel 2012. Clemente Russo può letteralmente vantare il record di incontri disputati di tutte le categorie e di tutte le sigle dilettantistiche della boxe italiana. Per quanto riguarda invece la sua carriera televisiva, oltre ad essere stato per breve tempo inviato delle Iene, nel 2008 è stato tra i protagonisti del reality La Talpa, condotto da Paola Perego e trasmesso in prima serata su Rai 2. Al termine della trasmissione, si è classificato al secondo posto. Lo stesso anno, ha accettato di interpretare l’omonimo protagonista del film Tatanka, dedicato all’opera di Roberto Saviano dal titolo La bellezza e l’inferno.

Quella volta al Grande Fratello Vip

Nel 2016 ha partecipato invece al Grande Fratello Vip, un’esperienza non positiva per l’atleta campano, terminata con un’eliminazione d’ufficio dopo diverse dichiarazioni offensive e ampiamente discutibili ai danni di Simona Ventura. I commenti incriminati emersero durante degli scambi di confidenze con Stefano Bettarini, celebre ex marito della presentatrice. Una caduta di stile che è costata davvero cara a Clemente Russo e per la quale è stata poi avviata un’azione legale da parte della diretta interessata. L’ex pugile è attualmente impegnato accanto a Ludovica Pagani su TV8, con il game show Guess My Age, condotto da Max Giusti e in onda proprio in questi giorni.

