Chi è Clemente Russo, il marito di Laura Maddaloni

Clemente Russo è il marito di Laura Maddaloni e, oltre ad essere uniti dall’amore, sono uniti anche dalla passione dello sport. Laura Maddaloni è cresciuta in una famiglia di sportivi ed è una judoka professionista. Come i fratelli Pino e Marco, infatti, ha cominciato a praticare judo sin da bambini e ha vinto tantissimi titoli in Italia. Clemente Russo, invece, è un pugile professionista. È stato campione del mondo dei dilettanti a Chicago 2007 e Almaty 2013 e vicecampione olimpico a Pechino 2008 e a Londra 2012 e dal 2021 è direttore tecnico del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

Clemente Russo, inoltre, è anche un personaggio televisivo avendo partecipato alla Talpa, al Grande fratello Vip, all’Isola dei Famosi a cui ha partecipato insieme alla moglie che, dal 7 aprile 2025, è tra i concorrenti di The Couple.

Clemente Russo e i due matrimonio con Laura Maddaloni

Clemente Russo e Laura Maddaloni si sono conosciuti nel 2005 in Spagna ai XV Giochi del Mediterraneo dove lui gareggiava con la Nazionale di boxe e lei con la Nazionale di judo. Da quel momento, i due non si sono più lasciati sposandosi e formando insieme una famiglia. La coppia si è sposata due volte: nel 2008 e nel 2017 si sono sposati di nuovo a Napoli, includendo le loro tre figlie: Rosy (2011) e le gemelle Jane e Janet (2013).

“Al nostro secondo matrimonio, le nostre figlie non erano delle semplici damigelle, ma è come se fossero state anche loro le mie mogli”, ha raccontato Clemente Russo ai microfoni di Verissimo nel 2024. “Abbiamo tutti e cinque l’anello uguale”, ha aggiunto Laura Maddaloni. L’Sempre più uniti e innamorati, i coniugi Russo stanno ora trasmettendo la passione per lo sport alle figlie.