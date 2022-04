Clemente Russo/ Con Floriana Secondi all’Isola dei Famosi amicizia mai sbocciata

Clemente Russo è tra i personaggi più carismatici ed energici di questa edizione de L’Isola dei Famosi 2022. In un reality come questo avere una personalità forte può rivelarsi un vantaggio evidente per andare in fondo alla competizione, ma non sempre emergere è così scontato. Il campione di pugilato ha dimostrato fin dai primi giorni grande determinazione e voglia di fare, in linea con il suo spirito da sportivo che lo porta ad essere collaborativo e soprattutto utile al gruppo dal punto di vista dei compiti più difficili dal punto di vista fisico. È entrato in gara in coppia con la moglie ma nel corso delle ultime settimane il suo c’è stato un importante cambiamento. Al posto di Laura Maddaloni, Clemente è attualmente in coppia con Floriana. Tra i due ancora non è scattato un grande feeling come dimostrato anche nell’ultima puntata.

Nel corso della settima puntata infatti i due hanno messo in evidenza quanto ci siano ancora divergenze dal punto di vista comportamentale al punto che anche il televoto che li vedeva a rischio eliminazione non li ha premiati. I due hanno perso infatti contro Ilona e Nicolas vedendosi costretti a lasciare la palapa per dirigersi verso playa Sgamada. Prima del cambio di dimora però i due hanno avuto un leggero alterco nel momento di decidere a chi dare il bacio di Giuda. Alla fine la scelta è ricaduta su Estefania e Roger. Il percorso di Clemente Russo è stato comunque tra i più apprezzabili fino ad ora; le sue qualità da sportivo lo mettono nella condizione di essere davvero un valore aggiunto per il gruppo, inesauribile dal punto di vista delle forze e della collaborazione. Anche sui vari canali social del programma il pubblico sembra apprezzare il suo comportamento e la sua attitudine all’interno del reality. Nella prossima puntata sarà importate capire l’evoluzione del suo rapporto con Floriana e se riuscirà a tornare in gioco.

Clemente Russo e Laura Maddaloni sono stati “divisi” da L’Isola dei Famosi 2022 e hanno già mostrato dei segnali di insofferenza ad affrontare il programma l’uno lontano dall’altra. Si trovano ora in due spiagge diverse, ma stanno mandando dei segnali d’amore attraverso i colleghi che magari si sono trovati a gravitare tra le loro due attuali residenze. Inoltre i due si sono parlati a distanza, facendo capire di pensarsi vicendevolmente, con le lampade messe a disposizione dei naufraghi. Sicuramente è stato un gesto che ha commosso il pubblico consapevole che non si trattava assolutamente di finzione scenica ma di un rapporto d’amore che va ben al di là anche delle strategie di gioco.

I due si sono sposati il 29 dicembre del 2008 conosciuti proprio grazie al loro amore per lo sport. L’uomo è un pugile professionista mentre la donna è campionessa judoka sorella di Pino e Marco. Il matrimonio si è celebrato nell’Abbazia di San Gennaro a Cervinara e da quel momento i due non si sono più divisi. Rischia infatti di essere proprio questa la prima avventura in cui per alcuni giorni non si sono visti. Intanto da casa i loro tre figli fanno il tifo per loro anche se è inevitabile che non vedano anche l’ora di poterli riabbracciare.













