Clemente Russo contro Edoardo Tavassi all’Isola/ “Mercedesz molto più pura di lui”

Sul chiacchierato rapporto tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi si sono sprecate fiumi di parole, sul web e in tv. Molti ritengono che tra i due possa davvero nascere un sentimento sincero e profondo, altri invece non credono che il legame si trasformerà in qualcosa di più. Ancor più dopo il ritiro dal gioco del naufrago, che nella puntata di lunedì sera ha dovuto arrendersi ai problemi fisici e abbandonare così il reality. Tra quelli che non credono all’amore tra i due c’è anche Clemente Russo, che si è espresso a riguardo con grande schiettezza nel corso dell’ultima puntata di Isola Party.

L’ex naufrago dell’Isola ritiene infatti che non si possa parlare d’amore, come spiega con ironia: “Io sull’amore penso che quando scatta, scatta fuori, dentro, sotto al letto, su un lampadario…“. Successivamente, facendosi serio, analizza con lucidità il reciproco rapporto tra Edoardo e Mercedesz, vedendo in lei estrema purezza, a differenza di Tavassi: “In questa storia tra Edoardo e Mercedesz, vedo Edoardo con gli occhi diversi da tutte le altre donne verso Mercedesz, mentre Mercedesz la vedo molto più pura di lui in questo rapporto“.

La posizione di Clemente Russo è chiara: Mercedesz Henger sarebbe sincera nel rapporto, Edoardo Tavassi un po’ meno. D’altronde la coppia ha sempre mostrato ambiguità e il loro legame non si è mai definito in maniera del tutto limpida e chiara. L’iniziale avvicinamento della ragazza ha fatto scattare nel naufrago l’idea che volesse approfittarsi di lui, giocando con i suoi sentimenti. A seguire, però, si è ricreduto su di lei e hanno stretto un rapporto di amicizia.

Negli ultimi giorni, poi, il clima si è fatto piuttosto rovente. Il fratello di Guendalina ha accusato la Henger di vittimismo di fronte alle telecamere, dopo la ferita procuratasi alla mano e le lamentele sulla scarsa vicinanza del naufrago. Al momento del ritiro ufficiale dal gioco, però, Edoardo ha avuto un confronto faccia a faccia con Mercedesz, nel corso del quale si sono chiariti e hanno deciso di recuperare il rapporto in Italia. Sarà solo amicizia e potrebbe nascere qualcosa di più?

