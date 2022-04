Clemente Russo dà lezioni di boxe a Marco Cucolo/ “Se devo avere paura…”

Clemente Russo triste per la lontananza da Laura Maddaloni

Da qualche giorno Clemente Russo è approdato a Playa Sgamada insieme a Floriana Secondi. Ad accoglierli c’erano Lory del Santo e Marco Cucolo che sono stati aggiornati sugli ultimi risvolti e avvenimenti dell’ormai ex Playa Accopiada. Ilary Blasi manda in onda una clip riassuntiva in cui si nota che il clima tra i compagni sembra essere molto disteso e volto alla collaborazione: se Floriana e Lory cucinano, Marco e Clemente vanno a pesca. I due rimangono coinvolti in un piccolo incidente poiché, a bordo della zattera, sono stati portati troppo al largo dalla corrente. Una barca ha dovuto recuperarli e portarli a riva, senza farli pescare nulla. Inoltre, Marco e Clemente sembrano aver legato molto: lo sportivo cerca di insegnare qualche colpo di boxe all’ex modello e lo sprona a superare le sue paure per la prova ricompensa. Infatti, l’Isola dona ai naufraghi mezzo chilo di spaghetti, due lenze, due agli e due peperoncini in cambio del superamento della prova da parte di Marco. Il giovane dovrà rimanere sepolto solo la sabbia per un’ora. Marco è spaventato e per nulla convinto ma, grazie anche a Clemente riesce a superare la prova.

Clemente sente molto la mancanza della moglie Laura e decide di rinunciare all’immunità pur di riabbracciare per poco tempo la compagna. I due non si vedono da tempo e sentono la mancanza l’uno dell’altro. Lo sportivo, pur sapendo che Laura Maddaloni è vicina a lui, è molto provato e dispiaciuto, non avendo potuto neanche farle gli auguri di buon compleanno. Dato che Clemente ha rinunciato all’immunità raggiunge Laura: i due si abbracciano e si baciano con passione. Laura, saputo che il marito rischia di uscire, è dispiaciuta poiché non voleva che rischiasse di andarsene per rivederla. Nel corso della serata, uno dei naufraghi di Playa Sgamada deve tornare a casa: Clemente è già al televoto e si sfida contro Floriana e Lory, che hanno pescato il legnetto con l’estremità nera. A uscire è Floriana, mentre Clemente e Lory rimangono in gioco.

Clemente Russo ha dato lezioni di boxe a Marco Cucolo all’Isola dei Famosi. Il campione olimpionico dà dei consigli a Marco per approcciarsi a questa disciplina. Clemente Russo dice a Marco: “Non essere rigido perché altrimenti finisci subito le energie. Devi essere sciolto”, gli spiega. A quel punto Marco Cucolo improvvisa di essere un pugile e inizia a sferrare qualche pugno: “Ti sai difendere?”, gli chiede. Clemente Russo lo assicura di non avere problemi. Marco Cucolo appare però tentennante e a quel punto Clemente Russo sbotta: “Marco se devo avere paura vuol dire che devo andare a riconsegnare le medaglie che ho vinto in questi trent’anni di carriera”.

Marco Cucolo inizia ad applicarsi con entusiasmo e sui social si complimentano con Clemente Russo. Qualcuno addirittura pensa che slegato da Laura Maddaloni, Clemente stia tirando fuori il meglio di sé. Le sue lezioni hanno avuto un grande successo e c’è chi spera di rivedere Clemente Russo sul ring una volta finita l’esperienza all’Isola dei Famosi.











