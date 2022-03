Clemente Russo e Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi 2022?/ “Ma concorrente unico…”

Clemente Russo e Laura Maddaloni verso L’isola dei famosi 2022

Clemente Russo e Laura Maddaloni sono confermati nel cast della rinnovata L’isola dei famosi, come concorrente unico, parola delle anticipazioni tv di Tv blog. Una notizia spumeggiante quest’ultima, per i fan del puglie e la moglie judoka, nonché sorella del vincitore dell’ultima Isola condotta da Alessia Marcuzzi nel 2019, Marco Maddaloni. Questo, quando manca poco al via de L’isola dei famosi 2022, che -salvo cambiamenti repentini del palinsesto di Canale 5 – partirà il 21 marzo 2022, come preannunciato dalla conduttrice Ilary Blasi a Michelle Impossible.

Per l’aitante sportivo campano, Clemente, non si tratterà della prima esperienza tv in un reality show: nel suo curriculum di personaggio tv, lo sportivo vanta infatti all’attivo una partecipazione a La talpa nel 2008 e un ingaggio tra i gieffini del Grande fratello vip risalente al 2016. Un’esperienza quest’ultima finita male, alla luce di diverse esternazioni discutibili avute nella Casa dei vip, che alla fine gli costarono la squalifica dal gioco Mediaset. Tra le battute incriminate si si ricorda in particolare l’etichetta “z*” affibbiata alla ex moglie storica del suo allora coinquilino vip, Stefano Bettarini. E in più, oltre l’uscita dal gioco, seguì poi un’azione legale avviata dalla diretta interessata, Ventura, contro Russo. Sempre tra le mura della Casa più spiata d’Italia, Clemente si rese inoltre protagonista anche di un’altra etichetta affibbiata al coinquilino Bosco Cobos, finito al centro di una polemica Lgbfq in quanto ritenuto omofobo, “friariello”.

Isola dei Famosi 2022 ai nastri di partenza: anticipazioni sul cast

Tra gli altri spoiler tv de L’isola dei famosi 2022 in arrivo su Canale 5, per ciò che concerne il cast dei protagonisti, si rileva che al timone del reality si riconfermerà Ilary Blasi, che sarà affiancata da nuovi opinionisti che subentreranno al posto di quelli uscenti, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Tra i più quotati, i beninformati indicano, in particolare, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Tra gli altri concorrenti naufraghi, potrebbero inoltre confermarsi dei concorrenti unici, formati da un personaggio vip e una persona comune, e concorrenti singoli famosi come accadeva nelle precedenti edizioni. Tra i papabili naufraghi, emerge in particolare il nome di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, e un ex volto di Uomini e donne.

