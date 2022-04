Clemente Russo e Laura vs fratelli Tavassi, lite per il cibo/ Guendalina: “Ho paura”

Una tempesta inaspettata si abbatte a L’isola dei famosi 2022, con uno scontro tra naufraghi che vede protagoniste 2 storiche coppie di concorrenti tra loro contrapposte, i coniugi Clemente Russo e Laura Maddaloni, e i fratelli Edoardo Tavassi e Guendalina Tavassi. Il motivo alla base dello scontro? Come emerge dal daytime del reality honduregno, andato in onda il 27 aprile 2022 su Canale 5, è la scelta dell’ex gieffina Guendalina di non condividere con i coniugi i cocchi rinvenuti in Honduras, dal momento che a lei non sarebbero state offerte delle cose dal gruppo di naufraghi, che ora concorrono tutti da singoli, senza alcuna distinzione di coppie e tribù. Ma a quanto pare il gruppo è ancora diviso in Cucaracha e Tiburon. Non a caso Guendalina ha scelto di offrire i due cocchi solo agli ex compagni di tribù Cucaracha, il che ha scatenato del risentimento nei coniugi ex Tiburon, Laura e Clemente, che hanno contestato la scelta dell’ex gieffina, in quanto tacciata di mancanza di solidarietà rispetto alla fame provata in Honduras.

Laura Maddaloni, votazione pilotata all'Isola?/ Sospetti sul leader e squalifica

“Guendalina ha trovato un cocco marcio e un altro cocco”, fa quindi Edoardo Tavassi, in replica alla reazione di Laura Maddaloni e Clemente Russo avversa alla scelta di Guendalina Tavassi. “Ha trovato due cocchi e non li vuole dividere, capisci dove succede il casino? Sul cibo! Lei appena vede il cibo..”, è la frecciatina di Laura sferrata contro Guendalina, che quindi smentisce parzialmente la versione della controparte: “Te l’ho portato metà cocco, io l’ho portato metà cocco per pace”. Clemente non ci sta: “Quindi hai comprato la pace con un cocco, la prossima volta non lo fare più…”. “Ma se io voglio dare del cibo lo faccio, se poi voglio mangiare sarò pure libera di mangiare, anche perché il pesce non mi è stato offerto così come il caffé”, rincara la dose Guendalina Tavassi, lasciando intendere di volersi vendicare delle mancanze di viveri subite dai Tiburon. Laura, però, smentisce la versione di Guendalina e i toni si fanno sempre più accesi: “A te questo ho sempre offerto tutto”.

Clemente Russo/ Pronto a tutto per sua moglie Laura Maddaloni?

CLEMENTE RUSSO E LAURA MADDALONI: DOPO LO SCONTRO CON I TAVASSI INTERVIENE VAPORIDIS

A questo punto lo scontro tra i naufraghi de L’isola dei famosi è infuocato, con Guendalina Tavassi che attacca i coniugi vip: “Comunque a me sembra che voi siate i più attaccati al mangiare …e non noi”. “Pigliati il cocco, pigliati il pesce, quello che volevi tu, ma ci dobbiamo far manovrare da questi qua”, sbotta Clemente Russo parlando quindi dei fratelli Edoardo e Guendalina Tavassi, sentitosi preso in giro dal finto-perbenismo dell’ex gieffina. “Questi qua chi?”, taccia quindi di mancanza di rispetto Clemente, Guendalina.

Edoardo Tavassi sbeffeggia la sorella Guendalina/ "Sei proprio una bella signora…"

La Tavassi si è poi sfogata con il fratello: “Quell’altro mi è venuto vicino alla faccia, cioè io ho paura. Ma ci rendiamo conto? Hanno fatto tutta sta sceneggiata per due cocchi marci. Per me è guerra aperta ha detto. Lei si è alzata e mi è venuta sotto. Questi atteggiamenti a me proprio non piacciono. Poi mi hanno detto ‘Due di questi qua’ riferito a me e te Edo. Ma stiamo scherzando? Lei che mi viene sotto e l’altro che urla ‘questa è la guerra, o con me o senza di me’. Io mi devo tenere buona questa gente?!“. Per Clemente la soluzione per la pace è considerare il gruppo due tribù assestanti: “Che sia così, quindi, due tribù divise”. A questo punto interviene Nicolas Vaporidis, che spezza una lancia in favore dei coniugi, senza però inveire sui fratelli Tavassi: “Il cocco lo ha trovato lei e io non sono d’accordo rispetto alla sua scelta”. Come evolverà la guerra tra le due fazioni, a L’isola dei famosi 2022?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA