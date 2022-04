Clemente Russo eliminato all’Isola dei Famosi 2022?/ Allenamento in spiaggia per tenersi in forma

Clemente Russo, allenamento tosto all’Isola dei Famosi 2022

Clemente Russo se le inventa proprio tutte per impiegare intelligentemente il tempo all’Isola dei Famosi 2022. Nelle ultime ore non è passato inosservato l’allenamento a cui l’ex pugile si è sottoposto per mantenersi in forma. Esercizi per le braccia in primis, lo sportivo ha curato con attenzione ogni dettaglio in un momento in cui non c’era molto lavoro da fare in Playa Sgamada. Non è casuale che il suo modo di fare, autentico e genuino, stia entrando sempre più nei cuori del pubblico, che apprezza tra le altre cose anche i gesti affettuosi nei confronti della compagna Laura Maddaloni.

Non più tardi di qualche giorno fa, per tirarle su il morale in occasione del suo compleanno, Clemente aveva deciso di organizzare una piccola sorpresa per la sua dolce metà, raggiungendola fisicamente nell’altra spiaggia. Quest’ultima, infatti, era ormai convinta di non poter vedere il marito nemmeno nel giorno del suo compleanno, essendosi temporaneamente trasferita su Playa Accopiada. Eppure, ad un certo punto, Clemente ha fatto irruzione sull’isola, riportando il sereno nei pensieri di Laura, che stava malissimo. “Peggio di così non poteva andare”, aveva detto lei prima di ricevere la sorpresa del marito, che aveva anche organizzato un bellissimo gioco di luci per stabilire un contatto. Un gesto che non dimenticherà facilmente.

