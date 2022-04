Clemente Russo/ Eliminato con Floriana o rivedrà la moglie Laura?

Clemente Russo: a rischio eliminazione con Floriana Secondi

Clemente Russo, rientrato in gioco da Playa Sgamada in coppia con Floriana Secondi, ha ripreso la sua gara con grande energia, immergendosi nuovamente nelle dinamiche e nelle strategie che animano l’Isola dei famosi 2022. Coinvolto nelle polemiche che hanno aperto l’ultima puntata, anche Clemente si è rivelato allineato con l’idea dei Rodriguez, secondo cui i primi concorrenti da sacrificare sarebbero proprio quelli più anziani e dunque meno utili alla sopravvivenza del gruppo. Questa idea è emersa durante un dialogo, mandato con RVM, tra l’ex pugile e Lory Del Santo: Floriana Secondi nel tentativo di ricucire il rapporto tra i due, minato da qualche strategia di troppo, ha acceso il dibattito, terminato con risultati alquanto tiepidi. Clemente, infatti, si è dimostrato assolutamente convinto della sua strategia, apparsa agli occhi del grande pubblico e degli opinionisti in studio discriminatoria. Vladimir Luxuria in diretta, si è scagliata fortemente con queste logiche denigratorie, redarguendo i giocatori coinvolti, tra cui proprio l’ex pugile e i due Rodriguez.

Clemente Russo: molte critiche per l’ex pugile

Clemente Russo, durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2022, è stato protagonista della prova ricompensa, prendendo parte ad una delle sfide storiche del reality: l’orologio hondureno. In palio per i vincitori, un enorme piatto di spaghetti al pomodoro con le polpette. Se la prima manche è stata vinta facilmente da Gustavo e Jeremias Rodriguez, dopo pochissima esitazione i due muscolosissimi concorrenti hanno vinto contro i fratelli Tavassi, aggiudicandosi la possibilità di accedere al delizioso banchetto. Fin troppo diretto e, a detta del popolo del web, esageratamente arrogante, Clemente Russo, con la sua sincerità ha, sin dall’inizio, raccolto pareri contrastanti. Chiamati alle nomination, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, hanno indicato proprio la coppia formata dall’ex pugile e da Floriana Secondi candidandoli al televoto, accusando proprio lo sportivo di assumere spesso un atteggiamento discriminatorio. Questa sera Clemente dovrà affrontare il parere del pubblico chiamato al televoto. Come sappiamo, questa sera tutte le coppie verranno “scoppiate” e ognuno giocherà da solo: sarà l’occasione per Clemente di ritrovarsi sulla stessa spiaggia con l’amata moglie Laura Maddaloni?

