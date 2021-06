Clemente Russo escluso da Olimpiadi Tokyo/ “Pugno nello stomaco, non mi fermo”

Clemente Russo escluso dalle Olimpiadi di Tokyo. Ha il sapore di una sconfitta per tutto lo sport azzurro la mancata concessione, da parte della Boxing Task Force del Cio, di una wild card per il due volte campione del mondo di pugilato. A spendersi politicamente perché Clemente Russo potesse ricevere il pass per la rassegna a cinque cerchi era stato il CONI, nella persona del presidente Malagò, di concerto con la Federazione Pugilistica Italiana. Amaro il commento di Clemente Russo su Facebook: “Non trovo le parole per descrivere le sensazioni che provo. Un pugno dritto allo stomaco, di quelli che ti lasciano senza fiato. A un passo da Tokyo 2020, vedo sfumare la possibilità di poter partecipare al torneo di qualificazione. Non c’è una Wild Card a disposizione per l’Italia ma, fino a prima dell’inizio delle Olimpiadi, continuerò ad allenarmi duramente nella speranza che qualcosa possa cambiare e mi venga data la possibilità di giocare le mie carte“.

Adriano Nicchi, pugile ricoverato per covid/ Post di fuoco vs no vax: "Vi auguro..."

Clemente Russo escluso da Olimpiadi Tokyo

Sembra dunque sfumare il sogno di “Tatanka” di partecipare alla sua quinta Olimpiade di seguito centrando così un record assoluto per un pugile. Il pugile azzurro non ha potuto giocarsi le sue carte come tutti gli altri alla kermesse di qualificazione londinese nel marzo 2020, sospesa per l’esplosione della pandemia Covid-19, alla quale non poté prendere parte causa indisposizione, perdendo agli ottavi per Walk Over. Alle Olimpiadi di Tokyo “ci arriverei con due ori Mondiali e due argenti Olimpici in quattro edizioni dei Giochi. Questa è storia, nessun potrà mai togliermela“, commenta Clemente Russo. Il boxeur prosegue:”Posso ritenermi un pugile e un uomo fortunato. Un uomo che si è fatto solo, con le proprie mani e che non ha mai avuto sconti da nessuno. Ho dato 30 anni a questo Sport e gli ultimi due mesi prima di Tokyo di certo NON MI FERMO: con fiducia e determinazione aspetto sempre una chiamata, che possa coronare il mio sogno di diventare l’unico pugile al mondo a disputare 5 Olimpiadi! Il 27 luglio, giorno del mio compleanno e a Olimpiadi appena iniziate, saprò dirvi se continuo ancora con il pugilato oppure NO“.

LEGGI ANCHE:

Mike Tyson/ "Sì al match contro Holyfield": quando sarà? Ecco la dataMarvin Hagler è morto/ Storico pugile scomparso a 66 anni: aveva vissuto in Lombardia

© RIPRODUZIONE RISERVATA