Clemente Russo, L’Isola dei Famosi 2022/ Ecco perché è già al centro delle polemiche

Clemente Russo, L’Isola dei Famosi 2022: il problema all’orecchio

Clemente Russo sta vivendo la sua avventura a L’Isola dei Famosi 2022 in compagnia della moglie Laura Maddaloni. Già dal primo sbarco sull’isola la coppia è stata criticata, difatti il pugile per un problema all’orecchio non si è potuto gettare dall’aereo ma è sbarcato sulla spiaggia a bordo di una barca. Laura ha subito preso le difese del marito e continua a farlo ogni volta che se ne presenta l’occasione. Il naufrago è molto amato dai suoi compagni che si divertono a fargli alcuni scherzi, come svegliarlo alle prime luci dell’alta al suon di musica.

Laura Maddaloni attacca Floriana e Zequila, Isola dei Famosi/ "Mancanz' e rispett''"

Determinante nelle prove ricompensa?

Sono in molti a contare sulle prestanze fisiche di Clemente Russo per affrontare le prove ricompensa, difatti questa settimana ha dimostrato che gli allenamenti costanti alla fine danno i loro frutti in fatto di resistenza. Purtroppo non è andata allo stesso modo durante la prova leader, all’ultimo minuto ha dovuto cedere la presa e dare la vittoria alla coppia Nicolas-Estefania. L’Isola dei famosi ha dato sfogo al suo disappunto litigando con Carmen che lo ha accusato di averla nominata. In realtà Clemente non ha votato la showgirl e quello che gli ha dato fastidio è stato il comportamento adottato da Carmen nei suoi confronti. Invece di stare insieme con il suo gruppo di amici, si è avvicinata all’altro gruppo che poi è quello che l’ha mandata in nomination.

Laura Maddaloni, L'Isola dei Famosi 2022/ Tensione alle stelle con Carmen Di Pietro!

Le strategie di gioco non conquistano il pubblico dell’Isola dei Famosi

Ai telespettatori non piacciono le strategie di gioco all’Isola dei Famosi 2022, ma Clemente ha già rivelato che si sono formati due gruppi e durante le nomination si cerca di votare le persone che sono fuori la cerchia personale. Purtroppo giovedì è andato diversamente perché dopo gli attacchi verbali ricevuti da Carmen il pugile con la moglie l’hanno votata, la motivazione è stata di non sopportare il suo comportamento infantile. Il pubblico si aspetta molto da questa coppia che a differenza degli altri essendo sportiva è molto più competitiva, ma i disagi sull’isola non mancano e a minare gli equilibri basta poco, come la mancanza di cibo.

LEGGI ANCHE:

Clemente Russo, Isola dei Famosi 2022/ Scoppia la polemica con Vladimir Luxuria

© RIPRODUZIONE RISERVATA