Clemente Russo, liti e tensioni: dritto in nomination?/ Rischia all’Isola dei famosi

Clemente Russo è tornato in gara a L’Isola dei Famosi 2022 giusto in tempo per litigare con Guendalina Tavassi e Nicolas Vaporidis. L’ex campione di pugilato durante l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha vinto la sfida per rientrare in gioco e riabbracciare la moglie Laura Maddaloni. Il suo arrivo in Palapa non è stato però dei migliori visto che, una volta spentesi le telecamere, ha avuto un durissimo confronto – scontro con Guendalina Tavassi. Il motivo? Due cocchi marci che la ex gieffina ha consumato solo con il suo gruppo scatenando così l’ira di Clemente e della moglie Laura.

GUENDALINA TAVASSI, LITE CON LAURA MADDALONI/ "Parolacce e toni esagerati, basta!"

“Ecco dove succede il casino, tutto sul cibo. Quella appena vede il cibo non ragiona. Ci hai comprato la pace con il cocco di prima, non lo fare mai più. Noi ti abbiamo offerto sempre tutto anche il riso e il caffè. Guenda sai che c’è di nuovo? Aperte le danze, volevo fare la pace e ora basta. Adesso giochiamo vai, pigliati o cocc o pesc pijiat tutt” – ha detto l’ex campione di pugilato. Non solo, Russo ha proseguito dicendo: “ci stiamo facendo manovrare da due di questi qua! Cosa intendo? Volevo dire due fratelli, tu ed Edoardo. E agli altri dico: a questo punto ci sono due squadre, scegliete. Non potete stare qui e lì, non c’è la Svizzera”.

Isola dei Famosi 2022, 12a puntata/ Diretta, eliminati: Carmen offesa con suo figlio

Clemente Russo a L’Isola dei Famosi sbotta con Nicolas Vaporidis

Lo scontro tra Clemente Russo e Guendalina Tavassi ha creato forti tensioni all’interno del gruppo di naufraghi a L’Isola dei Famosi. La Tavassi poco dopo si è confidata con il fratello dicendo. “per me è guerra aperta ha detto. Lei si è alzata e mi è venuta sotto. Questi atteggiamenti a me proprio non piacciono. Poi mi hanno detto ‘Due di questi qua’ riferito a me e te Edo. Ma stiamo scherzando? Lei che mi viene sotto e l’altro che urla ‘questa è la guerra, o con me o senza di me’. Io mi devo tenere buona questa gente?!”. Non solo, la Tavassi ha affermato che sono proprio i coniugi Russo ad essere attaccati al cibo. Parole che hanno fatto inalberare l’ex campione: “noi attaccati al mangiare? Ma smettila, Guenda! Guenda, sai che c’è di nuovo? Apriamo le danze! Io volevo fare la pace con tutti ma, ok, giochiamo, pigliati il cocco, il pesce, tutto quello che vuoi (…) è venuto Edoardo qua a raccontare questa cosa, mò arriva lei e cambia versione”.

Guendalina Tavassi in lacrime dopo lo scontro con Laura ed Estefania/ "Sei bugiarda"

Infine Clemente ha avuto da ridire anche sul comportamento di Nicolas Vaporidis: “tu chi sei? La Svizzera? Che fai? Di là o di qua, scegli” con l’attore che ha replicato: “oh, Clemente ma ti sei impazzito pure tu? Abbiamo deciso di dividerci il cibo, il cocco l’ha trovato lei, io non sono d’accordo, mo che caz** vuoi? Non posso obbligare le persone”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA