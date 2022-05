Clemente Russo nel mirino degli altri naufraghi/ “Gioca sporco e…”, l’accusa social

Clemente Russo nel mirino degli altri naufraghi e non solo: “Gioca sporco e…”

Clemente Russo è finito nell’occhio del ciclone. Il comportamento del naufrago dell’Isola dei Famosi ha fatto storcere a molti la bocca. Nelle scorse ore anche i suoi compagni di avventura hanno avuto da ridire sull’atteggiamento del campione olimpionico. Ad esprimere le sue perplessità è stato Edoardo Tavassi che non ha nascosto il suo disappunto. Edoardo aveva pensato di aver trovato in Clemente Russo un alleato oltre che un amico ma si è dovuto ricredere: “Sono molto deluso da lui”. Carmen Di Pietro ha ascoltato lo sfogo di Tavassi e anche lei ha espresso il suo parere. La donna si è detta dispiaciuta che i due coniugi siano poco sportivi visto che reagiscono male ogni volta che li si nomina: “Sono così poco sportivi…”. Carmen ha anche aggiunto che sia Clemente che Laura non sarebbero ironici. Clemente Russo e Laura Maddaloni sono finiti nel mirino pure del ‘Cugino di campagna’. Difatti quest’ultimo non ha per nulla gradito di essere stato nominato da loro, anche perché ha fatto notare agli altri naufraghi di non aver mai avuto nessuno screzio.

LAURA MADDALONI, LACRIME POI LA MINACCIA “ME NE VOGLIO ANDARE!”/ Cosa è successo

Al di là delle minacce di Clemente verso Nicolas Vaporidis, infatti, il pubblico contesta lo scarso fair-play di entrambi i coniugi. Laura, infatti, avrebbe barato durante una prova leader, reagendo malamente all’esito del VAR. L’indice di gradimento del pugile e della judoka sta crollando miseramente, al contrario di Vaporidis che, dopo un esordio barcollante, ha conquistato il cuore degli spettatori. Molti di essi caldeggiano l’eliminazione della coppia dal reality, e Clemente sta nelle ultime ore rischiando grosso. Il pubblico ha pochi dubbi sull’esito del televoto. Un utente indignato scrive: “Una coppia orrenda che gioca sporco, insinuano, fanno accuse gravi e tentano di fare terra bruciata ad altri concorrenti. Sono dei metti zizzania, questi sono i “signori” Russo, e di sportivo hanno ben poco!”.

Clemente Russo "Dopo ti faccio un cul* così", Vaporidis "mi ha minacciato"/ È guerra

Clemente Russo si scontra con Nicolas Vaporidis: “Ti faccio un c**o così”

Come è emerso da alcune puntate a questa parte, dopo lo scioglimento delle due vecchie tribù (i Tiburón e Cucaracha) le tensioni tra i naufraghi sono aumentate. Se da una parte vi sono Laura, Clemente Russo, Roger, Estefania, Marco e Blind dall’altra si hanno Guendalina, Edoardo, Carmen, Nick, Nicolas e Alessandro. I due gruppi rispecchiano le precedenti fazioni, ad eccezione di Alessandro che, per questo viene etichettato come un doppiogiochista. In special modo Clemente e Laura attaccano con veemenza il giovane ritenendo che si comporti così colo per restare nelle grazie di tutti. Alessandro è molto offeso dalle opinioni del pugile, ma i tentativi di chiarimento sono inutili. Oltre al figlio di Carmen, la coppia di sportivi si scaglia anche contro Nicolas, accusato di essere uno stratega e di parlare male dei suoi compagni, soprattutto di Guendalina, alle spalle. In tutta risposta Guendalina ritiene che i coniugi Russo siano ipocriti e complottisti. Nel corso della diretta su Playa Palapa l’atmosfera si anima e i concorrenti cominciano a litigare. Se Nicolas inizia a sostenere Clemente, Laura e Blind ormai siano dei nemici, questi ultimi rimangono fermi sulle loro posizioni.

Nicolas Vaporidis attaccato da Blind, Clemente e Laura/ "Doppia faccia, ora basta"

Emerge come da un lato l’ex gruppo degli Cucaracha sia convinto che l’altra tribù voglia minare i loro equilibri per renderli più deboli, dall’altra il gruppo con a capo Laura e Clemente ritiene di avere ragione e di essere dalla parte giusta. Poco dopo, i due gruppi vengono sottoposti all’ennesima sfida, la prova della Pelota Honduregna, che termina con la perdita dell’ex tribù dei Cucaracha e con messa al televoto immediata di Nicolas. L’attore romano, stanco dell’ennesimo attacco di Laura e Clemente li attacca. I due sono molto risentiti dalle critiche del compagno e rispondono a tono. Nel corso delle nomination, Clemente dà il suo voto a Nick, come Roger e Lory. Nonostante non riceva nessun voto dal gruppo, viene votato dal leader, Carmen Di Pietro, poiché ha detto delle cose molto false sul figlio Alessandro. Clemente, Nick e Nicolas (in nomination poiché non è stato salvato durante la catena di salvataggio) sono quindi a rischio eliminazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA