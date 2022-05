Clemente Russo/ Nicolas Vaporidis “lo mette ko”, fine di un’era all’Isola dei Famosi?

Per Clemente Russo L’Isola dei Famosi potrebbe rappresentare la fine di un’era. Questo perché il pubblico sembra veramente intenzionato a credere alle parole di Nicolas Vaporidis nei suoi confronti che di fatto ne infangano una carriera da protagonista nel mondo dello sport. L’attore ha specificato: “Il marito di Laura Maddaloni mi ha minacciato di farmi un cu*o così”. Sono parole che seguono ad altre accuse abbastanza pesanti alla donna: “Sarebbe disposta a qualsiasi cosa per rimanere qui. Questo di sportivo non ha niente”. Sicuramente i due atleti sono danneggiati da queste parole anche perché per uno sportivo rimane fondamentale il valore della sportività, della parità e della meritocrazia cosa che però va detto Laura e Clemente hanno sempre mostrato impegnati nei rispettivi campi agonistici. Queste parole però potrebbero rappresentare la fine di un’era, come già detto, almeno nella credibilità del pubblico.

Clemente Russo, il concorrente più discusso a L’Isola dei Famosi?

L’ex pugile Clemente Russo è stato uno dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi per i suoi atteggiamenti e per i suoi modi di fare poco amati dal pubblico a casa. Discussioni e litigi hanno costellato il suo tortuoso percorso come naufrago, creando dei problemi con gli altri concorrenti e causando degli incidenti di percorso anche in coppia con sua moglie Laura. Nelle ultime giornate passate nella spiaggia anche gli altri naufraghi si sono lamentati del suo comportamento, deludendo anche le persone che avevano stretto un rapporto d’amicizia con lui. L’episodio più critico del suo percorso è stato il litigio con Nicolas Vaporidis, minacciato verbalmente dall’ex pugile. In seguito infatti ai due gruppi le tensioni tra i concorrenti sono aumentate e di conseguenza anche le discussioni.

L’eliminazione nell’ultima puntata di Clemente Russo

Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2022 Clemente Russo è stato eliminato e dovrà lasciare la Playa Palapa in seguito alle eloquenti preferenze espresse dal pubblico a casa, come dimostrano le percentuali date dalle nomination. Il pubblico ha infatti preferito Nick Luciani e Nicolas Vaporidis all’ex pugile, che ha lasciato la spiaggia con il consueto bacio di giuda prima di andar via definitivamente. La sua punizione è andata a Nicolas, con i l quale aveva avuto delle discussioni in precedenza. Alla fine i due sono riusciti a chiarirsi, ma sin dal primo giorno avevano avuto dei problemi e si punzecchiavano a vicenda, anche in maniera pesante. Il risultato del televoto ha lasciato delusa e triste Laura, che ha abbracciato suo marito Clemente prima di abbandonare la spiaggia. Il loro percorso è stato deludente secondo la critica e secondo il pubblico a casa, che ha deciso di eliminare Clemente. Il conflitto con Nicolas Vaporidis ha peggiorato la loro posizione, sarà per questo motivo che il pubblico a casa ha deciso di non votarlo? Una volta abbandonata la Palapa, Clemente ha dovuto raggiungere la Playa Sgamada dove ad aspettarlo ha trovato Estefania e Lucia Nunez, senza dover lasciare definitivamente l’isola. La sua avventura continua, ma chissà cosa succederà nelle prossime puntate.

