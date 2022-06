Clemente Russo: “Nicolas Vaporidis? Recita come in un film in costume”/ Guendalina…

Clemente Russo contro Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis è uno dei naufraghi più amati dal pubblico che gli ha regalato la finalissima dell’Isola dei Famosi 2022. Secondo i bookmakers potrebbe anche essere il vincitore della sedicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Dopo le incomprensioni iniziali, anche Vladimir Luxuria ha cominciato ad apprezzare l’attore che, tuttavia, non è riuscito a conquistare la fiducia di Clemente Russo. Eliminato dall’Isola come la moglie Laura Maddaloni, Clemente Russo è presente nello studio di Milano durante la varie puntate. Nel corso della 23esima puntata, come riporta Biccy, rispondendo ad Ilary Blasi che gli aveva chiesto un’opinione du Nicolas, Clemente ha attaccato l’attore.

“Ma ancora nessuno ha detto che Nicolas è falso? Tutti lo nominano, tutti gli danno il bacio di Giuda e ne esce pulito? Perché poi viene fuori immacolato rispetto agli altri. Guardatelo, sembra che sta recitando in un film in costume. Una recita dei tempi antichi”, ha detto Clemente Russo a cui ha replicato Guendalina Tavassi.

Guendalina Tavassi difende Nicolas Vaporidis da Clemente Russo

In studio, dopo aver ascoltato le parole di Clemente Russo su Nicolas Vaporidis, è intervenuta Guendalina Tavassi che, con l’attore, ha instaurato un rapporto d’amicizia. “Io invece penso che Nicolas si è sempre esposto. A differenza di Nick che è sempre stato quello pacato e taciturno e che adesso guarda caso si sveglia ad un passo dalla fine e si sbizzarrisce“, ha puntualizzato la Tavassi facendo riferimento alla lite tra Nick e Nicolas.

“Da fuori non si percepisce bene. Però vi assicuro che ci sono persone che per mesi sono in un modo e poi all’improvviso esplodono con dei caratteri totalmente diversi. L’evoluzione ci sta, ma non è possibile essere sempre in un modo e poi cambiare faccia e diventare l’opposto. Poi adesso Nick aggredisce e attacca tutti Nicolas in primis”, ha concluso Guendalina come riporta Biccy.

